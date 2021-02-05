位於南投縣的日月潭風光明媚，多年來吸引大批國內外旅客前往朝聖，其中搭乘遊艇遊湖更是一定要體驗的重要活動。不過，就在30多年前，台灣殼牌公司舉辦員工旅遊，一共92名員工及家屬登上「興業號」遊湖，卻因違規超載等因素，導致船隻在湖中央翻覆，造成57人不幸罹難，是台灣史上最嚴重的船難。

1990年8月25日，時值農曆七月，台灣殼牌公司舉辦為期2天1夜的員工旅遊，一行人預計前往日月潭、九族文化村等景點，不少員工也感到興奮不已，紛紛攜家帶眷參加；同日晚間8時許，導遊李世珍、吳瑞真帶著92名員工及眷屬搭乘遊覽車抵達日月潭，首站便直接開往碼頭，打算進行夜間遊湖活動。

興業號翻覆地點。

一行人到達目的地後，便興高采烈地走下遊覽車，打算在悶熱的夏天吹著晚風，享受一趟日月潭遊湖之旅，接著92人魚貫地登上船長兼船主徐進興的遊艇「興業號」，把原本只能搭乘42人的遊艇瞬間擠成黑壓壓一片，也不在乎業者是否有提供救生衣，紛紛站在甲板及最上層觀覽美景，還不忘登上光華島參拜月老廟。

隨著遊湖行程進入尾聲，興業號準備載著旅客返回碼頭，卻在松柏崙距離蔣公銅像約100公尺處，遇上一陣強烈的北風，導致船身出現傾斜，隨後整艘船往右翻覆，乘客也跟著落水。警消獲報後迅速趕往救援，無奈夜間視線不佳，大幅增加搜救難度，經數日打撈仍有高達57人不幸溺斃，現場頓時哀鴻遍野。

救難人員趕往日月潭翻船慘案現場協助打撈。

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(中時新聞網)