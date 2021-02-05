「興業號」搭載旅客遊湖時翻覆，經警消連日救援，仍有57人不幸罹難，成為台灣史上最嚴重的船難。據悉，由於船隻翻覆得太突然，許多乘客根本來不及逃生，就直接被困在船艙，隨著興業號沉入冰冷的湖底。救難人員回憶，不少罹難者被尋獲時都是2、3人抱在一起，甚至是全家人緊緊相擁，畫面令人鼻酸。

檢警展開調查，發現「興業號」根本未經主管機關檢驗合格並核發執照，且日月潭也禁止夜間遊船，然而業者為了賺錢，卻抱持僥倖心態違法開船；更誇張的是，興業號的限乘人數僅42人，船主竟一口氣載了92人，加上多數乘客都擠在甲板及最上層，所以當船隻轉彎又碰上側風時，才導致遊艇瞬間傾斜翻覆。

搜救人員和當地居民合力救起一名奄奄一息的少女。

除了最關鍵的超載問題，業者也沒要求乘客穿上救生衣，因此當船隻無預警翻覆時，船上人員根本措手不及，只能在漆黑的水面上奮力掙扎。救難人員透露，部分遊客當時來不及逃出船艙，最後隨著興業號沉入湖底，被發現時都是2、3人或全家緊緊抱在一起，且幾乎都沒穿上救生衣，慘況令人不忍卒睹。

船難發生後，日月潭國家風景管理處開始大力取締非法遊艇，並嚴格執行安檢，確保所有遊船皆符合安全規定，且提供足夠的安全裝備，盡全力將意外發生機率降到最低，終於一步步擺脫船難陰霾，將日月潭打造為國際級景點。另一方面，殼牌公司的罹難者家屬事後也向業者提告求償，同時提出國賠訴訟。

罹難者家屬無法接受噩耗，當場崩潰痛哭。

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(中時新聞網)