興業號翻船事件釀成57死慘劇，船隻打撈上岸後被暫放在朝霧碼頭，靈異傳聞不脛而走，成為當地人避之唯恐不及的「幽靈船」。據悉，當時不少居民發現，時常有人到興業號燒冥紙，原以為是罹難者家屬前來祭拜，一問之下才得知他們都是好奇跑上船，後來不僅衰事纏身，甚至還得了怪病，才會特地燒紙錢賠罪。

由於當時正在進行訴訟，興業號屬於物證，不能隨意銷毀，因此打撈上岸後就暫時放置在朝霧碼頭；誰知許多年輕人不信邪，紛紛跑上船探險、試膽，甚至有男女趁著半夜在船上幽會；事隔不久，當地人發現不時有人到船前燒冥紙，原來他們都是因擅闖幽靈船，導致諸事不順、怪病纏身，甚至有人抓狂，才特地買冥紙祭拜。

興業號被打撈上岸後，靈異傳聞不脛而走。

據了解，興業號後來陸續被移往貓欄腳聚落、向山隧道口附近，但只要殘骸到哪，該處就會發生怪事，例如村內老人接連病逝、年輕人出車禍等，附近的溺水意外也跟著頻傳，甚至出現離奇自撞車禍，還有人特地跑到船隻所在地輕生；更恐怖的是，興業號被安置到水社堰堤後，就有居民在深夜聽到船內傳來呼救聲，令人不寒而慄。

2007年3月25日，興業號突然傳出惡火，經消防人員灌救，火勢很快受到控制，卻遲遲無法滅火，直到12小時後才撲滅。警方事後逮到15名青少年，一行人坦承當時特地到幽靈船試膽，後來覺得根本不恐怖，一時興起才放火。當地人得知後，反而像是鬆了一口氣，只希望這把火燒掉的不只是船，也能把厄運帶走，同時讓亡魂得以安息。

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(中時新聞網)