一隻獼猴闖入中山大學中，端坐在辦公室像在認真工作，引發網友討論，許多人笑喊，工讀生不要裝了，快點出來。（圖／翻攝自臉書）

中山大學近日發生獼猴闖入校園，只見這隻猴子低頭坐在靠窗的辦公桌前，看起來像是在煩惱工作的模樣，引起網友熱烈討論，不少人看了笑喊「工讀生快出來！」有趣的照片吸引6千多人朝聖，也被轉發逾4千次。

一名網友昨在臉書發文分享，目前各個學校都在放寒假，但3日中山大學通訊所辦公室的一角，卻出現一個奇葩景象。從照片中可見，一隻台灣獼猴低著頭坐在靠窗的辦公桌前，看上去像是在苦惱工作上的事情。讓原PO打趣地說：「瞧，看誰在辦公？」

超有趣的照片引發網友討論，「實在太好笑了」、「認真的猴子真可愛，不過這段期間麻煩口罩戴滿」、「原來真的有人聘猴子當員工」、「聞到抽屜有食物，但怎麼打不開，拍照的鑰匙拿出來」、「好命苦寒假還要加班」、「拿得出香蕉就請得到猴子」、「為什麼沒戴口罩，工讀生快出來！」

也有不少網友戲稱這隻獼猴為「猴教授」，「猴教授在找飲料店的電話，準備外送買10送一」、「在改考卷，不然就是國科會計劃書吧，這不是都公開的秘密了嗎？」甚至有人開玩笑說，「原來中山大的教職員是猴子變的傳說是真的」。

根據《聯合報》報導，中山大學副校長黃義佑證實，2月1日時的確有獼猴闖入工學院的辦公室翻抽屜找食物，學校已加強防猴措施，

(中時新聞網)