智易(3596)1月營收雙增，月增19.3%、年增22.3%，展望首季，由於目前新冠肺炎疫情持續延燒，市場對連網需求殷切，智易目前第一季客戶訂單需求強勁，預估應可維持109年下半年營收水準。

智易1月合併自結營收為32.49億元，月增19.3%、年增22.3%。智易表示，新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，隨著居家工作、遠距教學及線上會議等模式逐步變成常態，消費者對於頻寬及網路品質的要求日益升高，加速家用網通產品的技術汰換及產品升級，受惠於上述因素影響，智易第一季客戶訂單需求依然強勁，應可維持109年下半年營收水準。

此外，智易表示，隨著各地區新客戶訂單的持續成長，智易已朝向全球化銷售及佈局，今年度整體營收區域比重將呈現更健全的狀況，智易係以研發為導向的公司，近年來積極擴編研發團隊及招攬優秀人才，今年除了持續開發WiFi 6、WiFi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XG/PON光纖、STB、5G CPE等寬頻產品之外，在投資研發5G應用領域、AIoT、Cloud及車聯網等新產品及新技術更是不遺餘力，智易期許上述投資能 為公司營運帶來成長動能，今年度營收能夠繼續成長。

(時報資訊)