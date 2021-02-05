金管會公布國銀最新獲利狀況，由於新冠肺炎疫情影響陰霾未散，2020年12月稅前獲利171.7億元，月減達25.2％、年減達18.7％。全年稅前獲利3126.8億元、年減達480.5億元或13.3％，創2013年以來近7年低點，衰退幅度則創下歷年新高。

國銀去年12月稅前獲利，以中國大陸分行4.1億元，雖月減19.6％、但年增達1.2倍最強。國際金融業務分行（OBU）62.7億元，雖月減4.8％、但年增達37％。國內總分行100.3億元，月減25.9％、年減27.2％，海外分行4.6億元，月減達80.2％、年減達82.1％。

累計國銀去年全年稅前獲利，亦以中國大陸分行55.7億元、年增達30.8％最強，OBU以997.9億元、年增4％居次。國內總分行1867.9億元、年減14.9％，海外分行205.3億元、年減達49.9％，衰退幅度均較前11月的14.1％、47.7％增加，表現明顯疲弱。

銀行局副局長林志吉表示，中國大陸分行去年獲利增加13.1億元，主要受惠投資收益增加17億元、提列呆帳費用較少。OBU去年亦增加38.7億元，主要受惠投資淨收益增加186億元，抵銷其他淨收益減少150億元影響。

而國內總分行去年稅前獲利減少328.3億元，主要受投資及其他淨收益減少逾600億元影響，抵銷利息淨收益增加241億元、呆帳費用減少96億元效益。海外分行稅前獲利「腰斬」驟減204.1億元，主因利息淨收益減少84億元、提列備抵呆帳增加136億元。

國銀截至去年底總放款餘額31.46兆元、月增806億元，逾放金額692億元、月減37億元。逾放比0.22％，月減0.01個百分點、年增0.01個百分點，備抵呆帳覆蓋率創623.24％次高，月增34.22個百分點、年減28.54個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)