杰力(5299)2020年受惠疫情帶動NB需求大好，營收、稅後淨利以及EPS等同步寫下歷史新高，展望2021年，NB市場可望持續成長，杰力營運仍有發揮空間。

杰力2020年合併營收19.54億元、營業利益4.27億元、稅後淨利3.26億元、全年每股獲利為9.26元，均同步創歷史新高。

2020年全球受到新冠肺炎衝擊，帶動居家辦公、遠距教學趨勢需求快速增加，NB市場出現前所未有的成長動能，杰力客戶包括全球前5大NB品牌，故2020年營運衝上歷史高峰。

展望2021年，目前疫情尚未控制，多家研調機構也看好今年NB市場將持續成長，有利於杰力營運。

另外，步入5G時代，各項終端應用快速興起，自去年下半年起MOSFET就已經傳出供給緊張，加上國際MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)廠多轉向高階電動車市場，因此，台系MOSFET廠可望藉此受惠，今年MOSFET也出現漲價行情。

另外，杰力董事會並通過擬配發每股現金股利6.5元，再次改寫歷年新高記錄。

(時報資訊)