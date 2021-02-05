不少女性得知自己懷孕，會想以驚喜的方式告知另一半。一名周姓女網友發現自己懷孕後，便出了奇招，她找了一家手搖飲店，拜託店員將鏟子放入飲料中封杯，沒想到男友喝到一半爆氣，令她無奈地表示「是我用錯方式嗎？」，不少網友看了她的分享後，都直呼「這個梗只有皇上才懂」。

周女昨（4）日晚於臉書《爆怨公社》發文透露，由於生理期已遲了好幾天，驗孕後才發現懷孕，她開心地想讓男友知道這件事，晚間便帶著男友至手搖飲店，點了一杯「萃芽綠（新生兒）歐蕾加芋（孕）圓」，除此之外，她更自備一支鏟子請店員封杯前放入。

周女將做好的飲料遞給男友，喝到一半男友才發現杯中有異物，未料，男友以為是手搖飲店出包，氣得找店員理論，令周女相當尷尬，除急忙向男友解釋「我懷孕了」，另一方面也急忙向店員道歉，但男友卻氣得不願與她說話，認為他的臉都丟光了，周女也無奈表示「是我太迂迴嗎？大家懷孕都怎麼做？為什麼有種喜事變蠢事的感覺？」

文章曝光短短一個晚上，湧入7千多名網友按讚、3千多人留言，不少人都直呼「看不懂這個梗」，女生都猜不到了，更何況是男生，對男生要直接一點，如果這個梗用在宮廷劇裡，皇上可能秒懂，但可惜的是男友不是皇上。另外，也有人認為店員真的很衰，無端被波及，且懷孕直接說可能結局還比現在更好。

(中時新聞網)