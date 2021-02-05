小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(5日)財經重點。

【1】每天開門就賺1億元！ 面板雙雄上季獲利暴衝

面板雙虎去年第四季大賺！友達稅後淨利逾84億元、群創獲利更破百億元，單季獲利雙雙創下三年來的單季高點，幾乎是每天開門就賺1億元！

【2】11檔法人挺 封關前翻紅

外資近期操作忽多忽空，封關倒數第二個交易日賣超擴大至117億元，合計三大法人因而賣超112億餘元，連二日賣超113億元，儘管以外資為首的法人封關前偏向調節，但仍逢低加碼獲利優異盛群（6202）、致伸（4915）、光磊（2340）及陽明（2609）等13檔，成封關日盤面焦點。

【3】高通晶片拉警報 聯發科搶市

高通（Qualcomm）透露目前晶圓代工產能吃緊，恐影響到後續各項晶片供貨狀況，法人圈預期聯發科將可望因此受惠，藉機搶下大筆市占率。法人指出，聯發科目前擁有台積電及力積電等晶圓代工大廠產能支援，將有助於手機晶片、電源管理IC及WiFi 6晶片等產品在上半年全力衝刺，助攻業績繳出逐季成長水準。

【4】外資連26個月加碼人民幣債券

2021年伊始，外資加碼人民幣債券仍舊興致高昂。據中國中央結算公司最新統計數據顯示，2021年1月份，境外機構投資者的債券託管量較2020年12月激增逾六成，這也是外資連續第26個月增持人民幣債券。

【5】缺晶片 通用大砍產能

在車用晶片缺貨影響下，美國通用汽車（GM）3日宣布下周起三間組裝廠停工、一間產能減半，成為受晶片短缺打擊營運的最新一家車廠。包括美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨議員柯林（John Cornyn）在內的15名參議員近日連署呼籲，白宮應與國會共同合作，以解決半導體短缺妨礙汽車生產的問題。

(中時新聞網)