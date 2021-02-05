適逢寒假，校方決定將舊班級牌一併更換，並把新的貼在班級柱面上。（張毓翎攝）

鳥兒為了棲息築巢，幾乎天天飛到教學大樓「就地取材」。（松梅國小提供／張毓翎嘉義傳真）

校方曾在男廁小便斗發現一隻雛鳥瑟瑟地躲在沖水閥內。（松梅國小提供／張毓翎嘉義傳真）

「啾！啾！啾！」嘉義縣朴子市松梅國小環境優美，綠樹高大成蔭，聚集成群的鳥類，但鳥兒為了棲息築巢，幾乎天天飛到教學大樓「就地取材」，其中在教室外的班級牌，成了牠棲息熱點，學生進出教室得面臨「天降黃金」危機。適逢寒假，校方決定將舊班級牌一併更換，並把新的貼在班級外的柱面上，既能讓走廊視覺更通透，孩子們也不用再每天掃鳥大便了。

松梅國小保留數十棵巨大的南洋杉等樹木，綠意盎然，每天吸引許多居民前來運動，也有學生放假時，會揪團回校打球。不過坐落於教學大樓前方的2棵百年榕樹，為麻雀等鳥類的棲息地，校方長年被鳥大便問題困擾許久，不時得提防從天而降的黃金。

松梅國小總務主任呂佳芸表示，從走廊上方的電源線、鐵捲門縫隙，或熱水器排氣孔，都可見鳥兒築巢的蹤跡，記得有一次經師生通報，在男廁小便斗發現一隻雛鳥瑟瑟地躲在沖水閥內，因不能隨意移走，只好默默地將小便斗蓋子蓋上，幸好最後那隻雛鳥長大後，便自己飛走。

呂佳芸提到，舊有班級牌豎立在班級外柱子上方，使用19年後牢固度不佳，除了有掉落危機，在樹木蓊鬱麻雀成群的校園裡，也成了麻雀棲息站立之地，班級牌下方經常有鳥大便轟炸襲擊，產生衛生疑慮，因此決定重新製作新的一批班級牌。

她說，新班級牌平貼在班級柱面上，以防止小鳥繼續駐紮，另牌子上頭有校徽、願景、吉祥物及校本課程獨木舟的意象圖；中央則採黑板設計，讓各班發揮創意用不同字體、色彩自行填寫，此外更換教室時，老師也不用架梯換班級牌，簡直一舉數得呢！

(中時 )