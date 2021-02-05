出現單側顏面無力要小心！1名陳姓女子，近日突然出現右側顏面無力，緊急至醫院檢查後，被診斷為顏面神經麻痺，該女子的右眼皮無法閉合、右臉頰無法活動，且額頭肌肉無法向上抬，後輾轉向中醫求診，收治該患者的高資承醫師以山元式新頭針療法治療約12次以後，該女子的右眼已可正常閉合，臉頰和額頭肌肉也已經可以正常活動。

為什麼會出現顏面神經麻痺呢？高資承醫師說明，「顏面神經」是自腦幹出來經顳骨到臉頰約14到17公分的神經，功能包括控制臉部表情肌肉、眼淚及唾液分泌、味覺傳達等，當第7對腦神經的中樞神經或周圍神經受損時，則可能產生顏面神經麻痺，患者會失去控制單側臉部肌肉的功能，出現如歪嘴、半邊臉麻木或感覺遲鈍、半邊臉不能動、喝水會漏水、牙齒不能全然露出、眼睛不能閉合、容易流淚、額頭無法上抬、味覺喪失或遲鈍等症狀。

高資承醫師指出，導致顏面神經麻痺的原因有很多，像是中樞神經受損時，產生腦血管疾病如中風或腦部腫瘤，進而引起顏面神經麻痺，或是周圍神經受損時，引發貝爾氏麻痺、感染、創傷、腫瘤、神經性疾病、先天問題等。

其中最常見的病因是貝爾氏麻痺，其定義是指原因不明的顏面神經麻痺，但在近10多年來，已有許多證據證明貝爾氏麻痺是1種病毒的感染，發生原因不分男女老幼，無關四季白晝，時常突然發生，且1天之內完全麻痺，有些患者甚至不自知。

想要醫治顏面神經麻痺並非困難，高資承醫師表示，西醫治療會施以高劑量的類固醇為主，而根據中醫理論，顏面神經麻痺屬於口眼歪斜、吊斜風、口僻、面癱之範疇，通常是因患者的面部經絡空虛，加上受風邪所引起，主要可分為3類。

第1類是風寒中經，急性期以祛風散寒為主，服用桂枝湯；第2類是風熱中經，急性期以疏散風熱為主，服用銀翹散；第3類為肝膽火熱，急性期以清乾瀉火為主，服用龍膽瀉肝湯，3種類型的恢復期皆以溫經活絡為主，可服用補陽還五湯。

高資承醫師提醒，當患者罹患顏面神經麻痺，通常會打擊自尊，覺得丟臉，該病症並非難治之症，臨床上約有85%患者可痊癒，不過若已自覺有症狀者，還是建議應於7日內盡速就醫，否則仍會有無法復原或留下後遺症的風險，越早接受治療，痊癒的機率越大。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)