國道一號南下84.7公里湖口路段，昨晚6時許發生一起死亡車禍，一名女騎士誤闖國道自摔，嚇得爬起後，跨越護欄跑到北上車道，遭到一輛客運班車撞飛，當場臟器外露，無呼吸心跳身亡。女騎士的友人聞訊後難過表示，她是在地人，不可能認錯路，可能是丈夫罹癌住在加護病房，因為精力大、精神差，才會 恍神釀成憾事。

據了解，這名誤闖國道遭輾斃的的女騎士，是名47歲李姓婦人，家住在湖口，騎機車從湖口交流道闖入國道後，疑似與車輛擦撞，在內側車道摔車，急忙爬起又翻過紐澤西護欄，在主線道遭疾駛而來的客運班車撞上。

新竹縣消防局昨晚6點58分接獲報案，指一名女騎士在國道1號南下84.7公里處被撞，立刻派遣2車4人前往救援，但救護人員到場時，王婦女臟器外露，當場已生命跡象。

國道警察查出，死者李婦的丈夫罹患癌症，目前住在加護病房，友人難過地說，李女在湖口生活20幾年，不太可能認錯路，可能是遭逢巨變，影響精神狀況，才會騎車探視完丈夫後誤闖國道送了命。

李女不幸意外身亡，癌夫卻還在醫院，將由大伯協助處理後事、幫忙帶小孩，社會處將了解是否要予以協助。

(中時新聞網)