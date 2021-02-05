15年前，台大醫師廖永祥因肝癌病逝，15年後的今天，他的妻子鄭愛柔及兩個女兒廖翊安、廖翊如出版了紀念他的新書《打開時光膠囊的生命對話》，書中記載廖永祥「醫師變病人」的經過及抗癌歷程，也提醒B肝及C肝患者不要輕忽肝臟病變。

台大醫學系畢業的廖永祥是台大醫院內科醫師，1999年2月10日是他例行為病患進行胸腔超音波的檢查日，那天看完最後一個病患已經過了中午，護理師逐一關掉診間各盞電燈準備午休，廖永祥疲憊坐在椅子上閉目休息，那段時間他覺得自己特別容易累，經常開會開到一半打起瞌睡。他起身準備離開診間時，想起前幾天太太叮嚀他找醫師檢查一下，於是廖永祥轉身，拿起剛才為病患檢查的超音波探頭，貼上自己的上腹部掃瞄，自己幫自己檢查。

廖永祥的遺孀鄭愛柔（中）及兩個女兒廖翊安（右）、廖翊如（左）合著《打開時光膠囊的生命對話》一書，紀念廖永祥。(圖片來源 / 社團法人廖永祥醫師之友會、康健雜誌提供）

●自己用超音波檢查出肝腫瘤已是肝癌末期 抗癌7年 抱憾離世

其實半年前廖永祥已經隱約感覺身上略有疼痛，一般人應該早就求醫找出問題，但他自恃自己身體健朗，不以為意。但沒想到隨手為自己做檢查，螢幕竟顯示他的肝臟有一顆10公分大小的腫瘤，有如晴天霹靂。身為醫師，他當然知道嚴重性，一顆心沉落谷底。

台大醫院隨即為他安排進一步檢查，診斷為末期肝癌，研判只能再活半年，那時他38歲，兩個稚女才8歲和6歲。

廖永祥大四得知自己是B型肝炎帶原者後，定期抽血追蹤檢查肝指數，由於都正常，他便以為沒事，沒想到他認為不可能發生的事竟然發生在自己身上。

求學時是台大醫學系高材生、行醫後被譽為台大醫院名醫，他以能找到病人不到1公分腫瘤為專業目標，卻不知自己肝臟有一顆10公分大的腫瘤，震驚、挫折、沮喪，但為了家人、妻女，他奮力抗癌。

確診後台大醫院迅速安排他接受手術，切除三分之二肝臟，但術後不到4個月，僅剩的三分之一肝臟又長出兩顆小腫瘤，廖永祥憑藉信仰的力量及過人的意志力抗癌，與同僚討論治療方法，二度接受手術切除腫瘤，逐漸康復，他也重回診間繼續懸壺濟世。然而，2004年肝癌又復發，隨著癌細胞轉移，病情持續惡化，2006年1月28日，抗癌7年的廖永祥病逝於台北市家中。

他病逝後，鄭愛柔收起悲傷，在親友協助下成立「社團法人廖永祥醫師之友會」（簡稱「廖友會」），以喚起大眾重視肝癌、關懷癌症病患遺屬為宗旨，也擴及其他公益活動。

「過去我的丈夫在第一時間錯過治療B型肝炎導致演變成肝癌，希望透過他的故事，提醒台灣約360萬名B型及C型肝炎病患，定期抽血及超音波檢查，避免成為肝癌受害者，」鄭愛柔表示，期待透過協會的醫療講座及疾病的衛教宣導，讓更多人身體能夠變得更健康。

●抽血檢驗肝指數正常≠肝正常 還需借助超音波檢查

廖友會創會理事長、台大雲林分院院長黃瑞仁表示，廖永祥因抽血追蹤檢查肝指數都正常，便認為沒問題，沒有加做腹部超音波，喪失提早發現肝癌的機會，是相當遺憾的事情。

肝是沉默的器官，必須透過檢查才能發現肝的問題。(圖片來源 / 康健雜誌提供)

國內肝病權威、肝病防治學術基金會董事長許金川，當年是為廖永祥診斷的醫師，他指出，研究結果顯示B型肝炎及C型肝炎是引起肝癌的主要原因，台灣每年約有7000人死於肝癌，其中有60％～70％是B型肝炎引起、20％～30％是C型肝炎引起，整體而言，感染B型或C型肝炎後，可能演變成慢性肝炎、肝硬化、肝癌的「慢性肝病三部曲」，「台灣不管是B型肝炎或C型肝炎引起的肝硬化，每年約有5％的病人可能發生肝癌，患者應提高警覺。」

許金川表示，肝沒有神經，是沉默的器官，必須透過各項檢查才能得知肝的狀況，抽血了解GOT（又稱AST）及GPT（又稱ALT）的濃度，是肝發炎指數最常用的評估指標，但指數正常不代表肝沒有問題，因為有些肝臟問題並不會讓數值上升，因此抽血除了檢驗GOT及GPT濃度，還應檢驗血清中的「胎兒蛋白」（AFP，可以作為肝癌的腫瘤標記），正常人抽血檢驗胎兒蛋白若超過標準，就要注意是否有肝癌，但3公分以下的小型肝癌大約只有三分之二的病人胎兒蛋白數值會升高，所以胎兒蛋白數值正常也不能判斷一定沒有肝癌，必須借助影像檢查。

「腹部超音波是是篩檢肝癌重要工具，」許金川指出，腹部超音波掃描方便、不具侵襲性，檢查時病人不會有痛苦。對於肝內的腫瘤，即使小至1公分，只要醫師或技術員有足夠的經驗都可以偵測出來，「肝癌高危險群的定期追蹤檢查應包括腹部超音波檢查，彌補血液檢查的不足。」

廖永祥台大醫學系的學妹、肝基會執行長粘曉菁醫師表示，預防肝癌最重要的就是及早篩檢，檢查自己有沒有感染Ｂ型或Ｃ肝病毒，並做好追蹤治療。肝基會成立26年來走遍全台，已免費抽血篩檢B型及C型肝炎及甲種胎兒蛋白等超過60萬人，2021年更積極規劃推動全台偏鄉40歲以上民眾每年一次腹部超音波檢查，期望早期發現肝癌、早期治療，讓廖永祥的憾事不再發生。

●打開時空膠囊父女隔著生與死的對話 真摯動人

罹癌後廖永祥有一夜走進女兒房間，為兩個稚女蓋好被子，看著女兒酣甜的睡顏，他心想：「我還可以為她們蓋被子蓋多久呢？」他想為女兒留下些什麼，有書寫習慣的他，開始寫信給女兒；而在他生病末期，大女兒廖翊安央求爸爸跟她一起寫「交換日記」，這些珍貴的文字紀錄，成為《打開時光膠囊的生命對話》這本書的主軸，也是書名的由來。

廖永祥動筆寫信給女兒時，廖翊安與廖翊如才小學。他過世15年後，兩個女兒再次打開他留下的信，終於讀懂爸爸的筆跡，「這些文字對我來說，就像是爸爸穿越時光留下的訊息與愛，我直到15年後的現在，終於明白其中的道理，再次地被愛環繞。」廖翊安在書中如此說。此時對人生已經有了一些體會與領悟的姊妹倆，也寫下她們給爸爸的回信，回顧15年沒有爸爸在身邊的時光，誠實面對人生中或好或壞的經歷和轉變，書中父女的生命對話，令人動容。

(中時新聞網)