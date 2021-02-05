屏東40歲單身張姓婦人掉進詐騙集團網路交友詐騙陷阱，詐騙集團盜用網路照片，假扮美國華裔富商，在FB上不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得婦人信任後，騙稱因為深愛婦人，所以寄了1箱內有「 高級珠寶手飾、名牌包包」的包裹禮物要給婦人當見面禮，之後會來台和她相會。

詐騙集團一邊假扮富商、一邊假扮貨運公司，分飾兩角詐騙婦人。並佯稱這包裹因故卡在海關，必須要繳交1萬6202元人民幣（約新臺幣6萬8000元）稅金才能放行。但婦人經濟狀況不佳，經討價還價，她表示可以先向銀行借個新臺幣1萬元，借到錢後，她馬上來台銀準備匯款到法國。

婦人至櫃臺辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起行員注意，並通報派駐台銀的保七員警上前關心瞭解。婦人一開始說是要匯給一個富商朋友，但連名字都說不清楚。

婦人十分堅持要台銀人員趕快把錢匯出去，不斷抱怨「你們警察也管太多，很奇怪耶，他是真心送我禮物，而且我也才匯1萬元而已，絕對不會被騙。」

但警員向婦人表示「這個絕對是詐騙手法，我們已經處理太多相同案件，不要說是1萬元，即使是1塊錢，也不能讓妳被騙，而且你這個錢還是借來的，詐騙集團都是從小額開始騙，然後愈騙愈大筆。」

經員警與行員7人不斷拿出案例，在1個小時馬拉松式勸說下，對方才恍然大悟，這是一場假富商網路交友詐騙，十分感謝員警與台銀人員的協助幫忙。

(中時 )