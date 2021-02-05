女星劉樂妍近年將事業重心轉移大陸，因為發表國族認同引發兩派網友爭議，不過近來她踢爆大陸演藝圈內幕，透露許多選角指導、製片人跟她借錢前，會允諾讓她有戲演，不過最後都食言而肥，讓她表示遭到職場霸凌，怒斥：「我真的受夠了，風氣真的很差」。

劉樂妍在微博發文透露，又有負責選角指導的製片跟她借錢，細數至今已經不知道是第幾個，更透露這些人開口都是2千到2萬人民幣不等，借錢時會打包票保證讓她有戲演，但借到錢後不僅食言而肥，連錢也沒有歸還，讓她氣到表示這些選角導演不知道在外面騙了多少演員，導致演藝圈風氣變的很差，但大多演員卻吃了悶虧不吭聲，任他們為所欲為，對此，劉樂妍強調雖願意打點關係，但是來奮鬥不是來鬧事。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

此外，劉樂妍更撂下狠話等確定在這行站穩腳步，不再出來拍戲之後，就會把這些欠她錢不歸還，而且保證會讓她有戲演的人，將其大名全部公諸於世，不這樣做不知道未來還有多少演員會受騙，畢竟掐着弱點逼眾人討好，無疑就是一種職場霸凌，更強調：「我真的受夠了，風氣真的很差」。

對此網友也紛紛留言：「太不要臉了這些人，建議現在馬上公布」、「這樣會得罪不少人，能夠發聲證明也是個堂堂正正做人的女漢子」、「做導演的和製片人還跟人借錢，好丟人喔」，希望劉樂延能將演藝圈的害群之馬揪出來。

(中時新聞網)