高雄鳳山近日驚傳一名女高職生遭集體霸凌事件震驚外界，有網友在臉書社團貼出影片，畫面中一名女學生被人連甩9巴掌，還拿飲料澆頭、潑灑，讓受害少女嚇得完全不敢反抗。少女父親見女兒遭此對待感到心疼不已，痛批對方明知女兒為特教生，還這樣欺負人，行徑相當可惡，對於霸凌者傳訊致歉一事不願接受，態度堅決的表示將「告到底」。

根據《蘋果新聞網》報導，這起霸凌事件發生在上個月（1月）22日下午，地點為鳳山婦幼館。警方調查發現，霸凌事件導火線為財務糾紛。被欺負的少女是一名17歲女高職特教生，其與找人施暴的16歲蕭姓少女原本是閨密，因去年11月2日，少女離家借住蕭女家中一週，並借用對方價值約3000元的衣物和包包等物，引起事端。

後續蕭女認為少女應賠償6000元，卻在少女姑姑的協調下改為3500元，讓蕭女心生怨恨，找來至少9人在現場欺凌少女，甚至圍觀叫好。警方表示，事件發生後，導致遭霸凌少女身心受到嚴重傷害，每日皆感到驚恐不已，不敢踏出家門一步；對此，教育局表示，將協助受害學生進行輔導。

影片曝光後，當地警方迅速將涉案的4男5女共9人逮捕到案。此時9人似乎才意識到事前的嚴重性，紛紛傳訊向遭霸凌少女道歉，希望對方能原諒自己。但少女父親認為，對方早已知曉女兒狀況不佳，卻仍故意欺凌女兒相當可惡，「與其如此，何必當初」堅決不願接受道歉，鐵了心要「告到底」。目前警方已將一干人等，依恐嚇、傷害、公然侮辱等罪嫌函送法辦。

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(中時新聞網)