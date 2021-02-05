就在台灣因蓋亞那宣布終止設「台灣辦公室」、震驚國人之際，大陸也宣布成功實施陸基中段反導攔截技術試驗，引發網友關注。有網友認為，蓋亞那停止設立辦公室除了打臉蔡政府外，也擺明不甩美國總統拜登，而大陸陸基中段反導攔截技術試驗成功，則更是狠打拜登一個大巴掌。

大陸國防部昨（4日）發布，「2021年2月4日，在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的」。大陸官方更強調，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

據《環球時報》今（5日）報導，這是大陸軍方第5次對外公開宣布進行「陸基反導技術試驗」，此前四次分別發生在2010年1月11日，2013年1月27日，2014年7月23日以及2018年2月6日。軍事專家宋忠平表示，這表示出大陸陸基反導攔截技術越來越成熟，已具有實際攔截能力和戰鬥力。

陸基中段導彈防禦系統（GMD）的系統組成龐雜、技術難度極高。此前，世界上只有美國一家進行過研究試驗，大陸是第二個進行陸基中段反導攔截試驗的國家。

大陸陸基中段反導攔截技術試驗成功之時，正值台灣遭南美國家蓋亞那合作共和國終止設立「台灣辦公室」，批踢踢有網友詢問，蓋亞那停止設置辦公室是不是除了狠打蔡政府臉後，也打了拜登政府一巴掌？部分網友回應，這表示大陸陸基中段反導攔截試驗成功，這個後續影響才更大，直言「昨天陸基中段反導攔截試驗成功，也是巴了拜登政府一巴掌，前天美國防部高官還叫囂要跟中俄打核戰爭」。

據綜合媒體報導，美國核力量重要負責人、美軍戰略司令部司令查理斯·理查（Charles Richard）在美國海軍的非營利軍事協會「美國海軍研究所」網站上發表了一篇討論《21世紀戰略威懾》的文章，呼籲美軍「正視」中俄兩國的「核威脅」，聲稱美國與中俄爆發核戰爭存在「現實的可能性」。

(中時新聞網)