雞排妹（鄭家純）日前點名在尾牙活動上遭歌手翁立友性騷擾，接力雞排妹先前現身說明，今(5日)下午翁立友也將開記者會澄清，而雞排妹本人放話將踢館。美女律師李怡貞昨(4日)發文，連問9問題質問翁立友所謂的「舞台效果」是否經過彩排？強調：「基本的尊重有做到的話，你根本不用怕別人說話」。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

律師李怡貞見雞排妹被性騷擾風波，先前就好奇反問：「奇怪，為什麼尾牙性騷擾這樣的事件會演變成在檢討受害者？」卻引來網友批評，李怡貞昨進一步表示，她知道很多網友都覺得她未審先判，「我不希望發生的是大家看到雞排妹這件事，以後都覺得說既然會被檢討既然沒有證據，而且我只是小蝦米，那我還是吞下來隱忍好了」，之後希望時間會說明一切。

翁立友今將現身澄清風波。（圖／中時資料照片）

針對翁立友的聲明，李怡貞有更多疑問，好奇寫下：「請問翁先生你跟雞排妹之前到底有什麼交情？有見過面嗎？請問你們的尾牙有沒有『正常的』先綵排對過流程？什麼原因可以你不顧主持人需要休息，不顧流程又突然cue主持人跟你站一起合唱（不管有沒有改歌詞），然後製造你所謂的舞台效果？之後又莫名說要幫她開公司？她哪邊需要你的幫忙？很多中小企業都需要紓困你怎麼不去幫忙？幫她開公司是金主所以可以更堂而皇之的幹嘛嗎？原來來賓歌手都會想幫主持人開公司？！」

李怡貞律師發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

李怡貞強調，若翁立友在工作期間有做到尊重，行得正做得正，根本不會怕外界說話，她覺得大家也不該以個人原有的形象判定事件誰是誰非，有人平時溫良恭儉讓，也有可能犯錯，有人形象性感，不代表可以隨便被調戲，「我沒有在含沙射影任何人，我跟兩邊或三邊都沒交情，就是就事論事的在用一般邏輯思考問題。」

(中時新聞網)