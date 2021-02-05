【愛傳媒特約記者賴御文報導】全世界都在關注台灣的新冠肺炎疫苗研究進度，期待早日成功開發出疫苗。高端疫苗公司已經開始進行人體實驗，愛傳媒獨家專訪一位自願投入人體實驗的大學教師，揭露人體實驗的情況。

這名大學教師說，今天（4日）先赴台大公衛學院參加人體實驗的說明會，由專家群解釋相關過程、宣讀研究倫理、填寫同意書、還安排了醫師逐一對志願參加者進行諮詢密談等；再前往附近的台大醫院進行體檢，包含身高、體重、血壓、抽血、心電圖，整整三個小時。如果通過體檢，兩週後就要接種第一劑了，然後間隔一個月，再去接種第二劑。

許多人都很好奇為什麼會志願參加人體實驗，這名大學教師表示，他本來就是充滿好奇之人，更自豪強調自己在器官捐贈、骨髓移植等方面，都是中華民國第一批主動參與建檔的人員。他說，有媒體報導參與臨床試驗者可領18000元津貼，好像志願者是為了錢而來，這恐怕是誤導，而且資訊有誤。這位志願參加的大學教師，其實真正的津貼只有13500元，說明會是出席費一千元，後續有五次接種與檢測，每次支付二千元營養費和五百元交通費，由於每次都要耗時近一個上午，回家之後自己還要認真填寫日誌卡，紀錄身體狀況，如果說是為了錢，光是用時間來算就不一定划得來，更何況，也可能遇上接種後的不適副作用，並不是完全沒有風險，所以「並不好賺」，其實也不缺這個錢啦，主要還是響應公益行為，為防疫略盡一己的棉薄心力。

很多人也很好奇志願者怎麼會知道相關資訊？這名大學教師說，去年11月時就有相關的招募新聞露出了，他看到後就很有興趣，因為於公，這是公益行為，有助社會；於私則是「先打先保庇」，對自己也有幫助，於是上網仔細研究了人體實驗的種種情況之後，就填寫報名了。

針對報名與篩選的過程，這位大學教師表示，收到報名成功電郵後，就沒有進一步聯絡，原以為該計畫胎死腹中了，直到今年1月下旬收到電話通知，要在指定日期前往指定醫院參加說明會與體檢。

不了解人體實驗的人可能會很有壓力，畢竟要當「實驗品」。被問起生理心裡有沒有感覺任何不同？這位大學教師斬釘截鐵回答說：「沒有！」他強調：「一來自己本來膽子就大，二來也是自助助人的正面行為，因此一點也沒有違和感。」

這位大學教師說，當初接到參與新冠肺炎疫苗第2期臨床試驗的電話通知時，原本以為是國內最負盛名的「國光生技」，後來才知道是 「高端疫苗」。據了解其他業者在第1期臨床試驗時遇到了一些事，還要等一等才能進行第2期臨床試驗。

這位大學教師的專長是屬於社會科學而不是醫學，卻對疫苗人體實驗有相當了解。被問起這一點時，他笑著說：「當然，我又不是一時衝動去報名的，自己有先查找相關資料，弄清狀況後才決定報名的。」

他還進一步「科普」了疫苗實驗：「一般疫苗的臨床試驗合計3期，1期是動物，2、3期是人類，但是疫情急迫，故衛福部食藥署去年10月時首度訂出緊急授權（EUA）條件，要求第2期人體臨床試驗人數須收案達3000人，且要追蹤一個月，且確認安全性和有效性後，即可跳過第3期，直接上市量產。」

本身也教統計的這位大學教師說：「這是古典實驗法的操作，其中有14%為『安慰劑組』，如果新的疫苗證實有效，則實驗組就不必再接種，安慰劑組則要。」這位大學教師分析說，醫學跟社會科學都有實驗法，但是看起來醫學比社會科學的嚴謹多了，他還語帶幽默開導指出：「有這種人體實驗的機會應該多多參與，最衰就無效而已，最好則利他利己。出現副作用的機會不大，不要自己嚇自己，而且搞不好打的根本只是安慰劑。」

(中時新聞網)