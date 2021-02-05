【愛傳媒李利國專欄】越美就越致命！藍紫色頭盔狀花形的台灣烏頭，又名高山烏頭奇萊烏頭，是毛茛科烏頭屬的植物，為台灣特有種，生長於高海拔3000公尺左右的山區，盛花期在8月間，因其地下根為黑色塊狀而得名。

烏頭紫色頭盔狀的部份其實並不是花瓣，而是5枚花萼中最上面的一片，花瓣2枚藏在花萼內，是很少見的天然藍色花卉植物，花型花色都很特殊，令人驚豔！

然而，希臘神話中傳說，海格力士將冥界哈得斯的三頭犬可魯貝洛斯捉到地面上，這條惡犬的含毒的唾液所落之處便長出了烏頭屬植物。

而在《三國演義》中，華佗為關公刮骨療毒，關公所中的箭毒名為射罔，就是由烏頭熬出的汁所製成的，故有一箭封喉之稱。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)