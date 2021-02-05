【愛傳媒左化鵬專欄】老謝，謝老。是我的忘年交。他曾自詡，是宇宙洪荒，開天闢地，台灣的第一位男體麻豆（model）。

那日午後，我上陽明山探望他。近幾年來，他老先生隱居後山，不問世事。我循址在一條蜿蜒山徑的盡頭，看到一顆大樹，樹蔭掩映一角小樓軒窗，終於到了。

門前一隻小土狗，對著我狺狺狂吠，另一隻黃犬，緊咬著自己的尾巴，團團轉。聽到一聲輕咳，謝老拄著拐杖，一瘸一拐，前來迎客。

故友來訪，不亦樂乎。他早已沏上一壺上好的杉林溪烏龍茶，並喜滋滋的端上一碟蛋糕待客。

他說，這是他用進口的馬來西亞榴槤，和本地有機的土雞蛋，親手烘焙的榴槤蛋糕。獨門配方，只此一家別無分號，要我嚐嚐看。

我叉了一小塊入口，鬆鬆軟軟，綿綿密密，舌尖上盡是榴連濃郁，但又有些異味的特殊果香。果然好滋味。他家的一隻花貓，喵喵兩聲，在我腳邊磨蹭，似乎也想分一杯羹。

多時不見，謝老，雖廉頗老矣，但仍雙目烱烱，精神矍爍。他告訴我，正在寫回憶錄。在我進門前，他剛寫完一段當年他當男體麻豆的故事。這倒是新鮮事，怎麼之前從未曾聽他提及。

他說，年輕時，他可是游泳健將，甚麼蝶式、蛙式、狗爬式樣樣拿手，還曾得過省運大專組游泳比賽自由式五十米冠軍。

就讀師大體育系時，一位美術系的越南僑生（也就是後來臺灣鼎鼎大名的揷畫家龍思良），見他渾身像希臘男神般糾實的肌肉羨慕不已，百般懇求他充當模特兒，讓他臨摩入畫。見龍思良意誠，才勉為其難決定犧牲一下色相。

第一次，在外人面前赤身露體，隨人擺弄姿態。好不羞煞人也，哥哥。謝老靦腆的說，當時為恐他人偷窺，作畫時，他們還閉緊門窗，以防春光外洩。

說的興起，謝老突然起身要脫上衣，展現他年輕時腹上的八塊肌。哎喲喂呀！我連忙勸止，天寒地凍，你老人家可千萬不要凍壞了「老鮮肉」。

就在謝老指手劃腳，逸興遄飛時。我突然想起，在他讀大學的同時，一位十六歲中日混血的美少女，像一隻小白兔，誤闖進了師大美術系的畫室。

她就是名噪一時的台灣第一位女體麻豆林絲緞（附近照），她只知父親是日本人，在她襁褓時，就拋妻別子而去，她自幼從母姓，本名卓系緞。著名的雕塑家楊英風，稱她為林絲緞，此名沿用至今。

在那民風保守的年代，袒胸露臂，就已驚世駭俗，何況是盡褪羅衫，赤身裸體，供人作畫。

幸好當時有了林絲緞，作風前衛，不畏人言，敢為天下先，才為那一世代的藝術界，留下一些美麗身影的畫作。

她姣好的臉龐，健美的身材，成了藝術家楊英風、李梅樹、席德進、楊三郞及許許多多美術系師生的人體畫素材，和靈感的泉源。

林絲緞二十八歲風華正茂時，急流勇退，揮別了麻豆生涯。後來，她成立了舞蹈社，幾十年來，教自閉兒等特殊兒童舞蹈，成了人人敬重的舞蹈家。

俱往矣！少年輕狂，都成往日雲煙。繁華落盡，兩人皆已年近八旬，但因養生有術，身體都健朗。謝老住陽明山上，林絲緞住山下北投。山上山下，遙相望，縱使相逢應不識。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)