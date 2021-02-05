今(5)日是農曆年前最後交易日，也是抱股過年最後機會，在美股4大指數周四(4日)齊漲且台股ADR(美國存託憑證)全線上揚激勵、公股行庫陸續回補等利多下，開盤跳高0.90%或140.75點，至9時分漲%或點、報15846.97點。

若要抱股過年，今年長達11天封關過後走勢不得不關注。第一金投顧董事長陳奕光指出，按近15年經驗，封關日台股上漲機率達８成，漲幅呈現小紅，但年後開紅盤後，5日、10日、20日、40日及60日多呈上漲，漲幅最高可達6％，建議想要跨股過年，可採五五配，現金部位五成、股票部位五成，防禦型及成長型股票各半，進可攻、退可守。

統一投顧董事長黎方國、康和證券總監廖繼弘認為，現階段多空方向難測，考量春節長假漫漫、台灣疫情持續、國際金融市場不確定因素多，且指數15800點以上高檔解套賣壓沉重，建議慎防風險及持盈保泰，選股建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。

綜合專家分析，抱股過年利多可歸納出3點，首先是美國新紓困法案有望過關可繼續維持美股多頭格局；其次是台灣上市櫃公司元月營收將優於預期；最後是MSCI(明晟)預計在小年夜(10日)當天公布的季度調整中，台股權重有望調升，可吸引外資回補。2項利空主要是新冠疫情變化大、長假期間國際政經變化造成不確定因素多。

(中時新聞網)