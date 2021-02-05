一名外送員在臉書社團 「爆廢公社」貼出7張對話截圖表示，他3日凌晨接到一名女客人的宵夜訂單，對方一開始請他幫忙買菸、拿免洗筷，他便開玩笑說「等等加收200％服務費，謝謝老闆！」怎料女子竟回應「可以用肉體償還」，他心想雖然已經單身很久了，但想想還是有點母湯，沒想到客人竟是漂亮幽默的小姐姐，還不斷傳露骨訊息挑逗，讓他忍不住截圖對話，向網友請益「我該怎麼辦？」

原PO看到漂亮小姐姐回覆「可以用肉體償還」，擔心釀成誤會，趕緊澄清「開玩笑的，菸買好囉！」怎料女子繼續挑逗「你要再回小七買一下套套喔」，原PO看完一度笑回「我還在店門口」，後來想想不妥，馬上補了一句「等等見，我馬上到！」

女子突然大尺度挑逗，「可以用肉體償還嗎（服務費）？」（圖／爆廢公社，下同）

女子突然大尺度挑逗，「可以用肉體償還嗎（服務費）？」（圖／爆廢公社，下同）

不過，女子仍狂撩原PO，甚至送上一個親親表情「現在可以快，但是等一下就不能快唷！」原PO認為剛剛回得太過火，開始求饒「對不起，我錯了，請您給我好評就好！」不料女子又問「你身上有6千嗎」、「我要拿7千塊的內衣給你，上來6206，6樓」，又問了一句「到了嗎？」、「我們準備好了！」

原PO事後截圖分享這段送餐奇遇，求助廣大網友「我該怎麼辦？」許多男網友看完回應 「可惡阿，我也要去當外送員！」、「人帥真好」、「不要騙我，這分明是SOD劇情」。也有人打趣：「不怕羊入虎口嗎，會不會打開門是阿姨」、「是仙人跳吧」、「會不會隔天少一顆腎」、「一進門，三個男的，拿球棒在等你？」

原PO後來現身回應表示，開門後看到4個女生，真的算蠻漂亮的，讓他又驚又喜，但他「俗辣」，收完錢就落跑趕送下一單，也沒要聯絡方式，難怪自己憑實力單身7年。

(中時新聞網)