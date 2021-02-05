罷捷投票倒數！回顧那些年的黃捷經典鏡頭

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於明日投票，回顧黃從一位年輕、有潛力的高雄市議員，竟走到被罷免邊緣，與高雄市前市長韓國瑜有著密切關係。起因她在議會質詢韓時「翻白眼」，「一戰成名」，自此成為韓粉批評目標、終致釀成罷捷風潮。而黃也確實有不少讓反對者看不順眼的言行，《中時新聞網》特別整理其經典畫面，帶讀者一次看盡黃捷與罷捷方的恩怨糾葛。

1、2019年5月3日，質詢韓國瑜時翻白眼，自此打響名號。

黃捷在質詢韓市府團隊「自經區」（自貿區）議題時，痛批韓團隊回答過於抽象，追問韓國瑜具體措施為何，並在韓回覆「高雄要發財」時當場翻白眼，自此「一戰成名」。

2、2019年6月8日，因畫口紅挨轟，哭著走出許崑源靈堂。

韓國瑜遭罷免當日，許崑源於自家墜樓身亡。黃捷出席告別式時被媒體捕捉「暴哭離場」畫面，事後傳出起因為黃畫大紅色口紅，挨轟「面無哀容」故掩面痛哭又哽咽，

3、2019年9月28日，出席重陽敬老活動，被民眾圍嗆「垃圾」。

黃捷對韓國瑜翻白眼後獲封「白眼女神」，自此成為「韓粉」眼中釘。出席重陽敬老活動時，遭一群長者包圍怒嗆「垃圾」、「不要臉」、「一定要把你罷免」，讓黃尷尬又不知所措。

4、2020年8月27日，妹妹黃蓉遭控「人頭黨員」，退出時代力量。

黃捷因涉入時代力量「人頭黨黨員」爭議，突然在臉書發文，不僅宣布退出時代力量更痛批黨內民主。黃捷近來曾稱沒有政黨奧援，部分時力成員則反擊她不知感恩。

5、2020年6月15日，罷捷案連署開跑，嗆鳳山的「鳳字」沒那麼好寫。

罷免案開跑後，黃捷在記者會上表示，鳳山的「鳳」字沒那麼好寫，很多罷捷者現場寫了超過10次才寫對。此言論也被當地民眾痛批歧視。

6、番外篇：

2019年9月11日，黃捷父親獲頒高雄優良教師，自曝挺韓立場。

黃捷父親黃智璋獲頒高雄優良教師，由時任高雄市市長韓國瑜親自頒獎，黃父向媒體表示，惋惜未能與韓合影，並不諱言自己挺韓立場並大讚韓關懷兒少的政策。此言讓黃捷的「反韓」立場更加引人側目、引發議論。

(中時新聞網)