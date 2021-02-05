眾智光電 5日每股80元掛牌興櫃 09:152021/02/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眾智光電科技（6819）在1月26日申請登錄興櫃股票，將在2月5日掛牌興櫃買賣，掛牌參考價80元，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，眾智光電科技成立於1990年4月間，主要產品是微機電紅外線感測元件及模組，送件時資本額為3億473萬元，主辦券商為永豐金證券。眾智2019年營收1億3,647萬元，稅後虧損2,858萬元，每股虧損1.06元。自結2020年營收12億1,354萬元，稅後盈餘4億1,317萬元，每股盈餘15.33元。 智伸科江興鍛 元月營收報喜 HDI發威 台光電、華通不淡 (工商 ) #眾智 #光電科技 #年營收 #光電 #掛牌興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏碁、聯詠 Q1業績不看淡 04:102021/02/05 證券．權證 《通信網路》智易1月營收雙增 Q1動能續強 08:012021/02/05 財經 需求強 泰鼎1月業績強強滾 04:102021/02/05 證券．權證 《半導體》日月光投控Q1不淡 營收逐季揚、配息擬調升 07:442021/02/05 財經 中華電發威 拚200萬5G用戶 04:102021/02/05 產業．科技 工控、車用齊旺 富致1月營收攀峰 04:102021/02/05 證券．權證 13檔擁雙優勢 錢景看俏 04:102021/02/05 證券．權證 《櫃買市場》華義、倚強 5日起預收款券 08:182021/02/05 財經 欣興S1廠再傳火警 股價急跌 04:102021/02/05 證券．權證 今封關 抱股過年Last Call 04:102021/02/05 財經要聞 每天開門就賺1億元！ 面板雙雄上季獲利暴衝 04:102021/02/05 財經要聞 財經熱門新聞 《台北股市》台股鼠年5日封關 17日牛年開市 - 財經 每天開門就賺1億元！ 面板雙雄上季獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 今封關 抱股過年Last Call - 財經要聞 - 工商時報 7％配息沖昏頭 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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