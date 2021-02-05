眾智光電科技（6819）在1月26日申請登錄興櫃股票，將在2月5日掛牌興櫃買賣，掛牌參考價80元，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，眾智光電科技成立於1990年4月間，主要產品是微機電紅外線感測元件及模組，送件時資本額為3億473萬元，主辦券商為永豐金證券。眾智2019年營收1億3,647萬元，稅後虧損2,858萬元，每股虧損1.06元。自結2020年營收12億1,354萬元，稅後盈餘4億1,317萬元，每股盈餘15.33元。

(工商 )