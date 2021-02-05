陽明(2609)為配合農曆新年市場出貨需求及聯盟航線網絡部署，經向船東極力要求後，全新11,000 TEU級長租貨櫃輪「志明輪」(YM Target)今天竣工交付，較原定交期提早3個月，為陽明全球船隊與營運更增添競爭力；該船隨即投入跨太平洋美西北PN3航線營運，提供亞洲往返美洲的高效率運送服務。同時為支持台灣客戶對於艙位迫切需求，陽明更特別安排志明輪首航加靠高雄，以紓緩節前台灣貨物運載需求，亦期能對台灣出口作業順暢與維持台灣國際貿易競爭力有所助益。

陽明指出，因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，而「志明輪」為此系列第4艘交付新船；該船型可裝載約12,690個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長332.2公尺，寬48.2公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船身較為短窄的特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，可加速船隊汰舊換新，除使整體船齡年輕化外，亦達到節能省油及降低單位成本綜效；同時透過船隊船型優化，有利於應變國際情勢與環保法規所造成的航運環境變化，多元化營運船隊發展；近期海運市場持續暢旺，導致全球運輸需求急遽攀升，此新型貨櫃輪交付並投入陽明船隊，將有助於最大化艙位效用。

「志明輪」將於2月7日投入THE聯盟之亞洲往返美西北PN3航線，PN3航線靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–西雅圖–釜山–高雄–香港。

(時報資訊)