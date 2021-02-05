台灣有句俗語說：「能吃就是福」。一次偶然，年事已高的奶奶牙齒出了些問題，咀嚼不易、進食變少了，於是我和母親阿金媽便自行研究、調理台式羹湯。阿金媽本身是客家人，小時家境清寒，國小時期就懂得下廚，料理成為她的最愛。阿金媽當了三十餘年的家庭主婦，一直懷有創業夢，於是，做兒子的我便幫媽媽圓夢。創業的初衷很簡單：販售台味、延續媽媽的好味道。現今社會充斥著大量速食、炸物，不僅是對健康無益，對味覺回憶也是空白。復古與懷舊不會被淘汰，鼎泰豐以小籠包打響國際，道地的傳統小吃雖然大眾化、但卻是接受度最高的商品。大時代下的產物，一昧追隨的是快速、流行、跟風，但被淘汰的速度也快，很容易吃膩，返璞歸真才最耐人尋味。

創業不一定能致富，辛苦、也有諸多不可預料之事，重要的是「踏實」地走，一步一步慢慢來。懊悔與失誤如果發生了，就當是寶貴經驗、成功必經的荊棘路。

延續媽媽的好味道-大腸金麵線（圖／EVENT365生活誌提供）

由於我本身是設計出身，對於品牌形象要求比較高，起初也想經營街邊店，然而在資金有限的情況下，經過風險評估與不確定市場能否接受這個「新品牌」，而後選擇了門檻較低的創業方式－「三輪餐車」。三輪車是懷舊的象徵、吃的是回憶，視覺上要有點新穎，而如何做出「差異化」，從眾多同質性產品跳脫出來，便成為我的思考點了。首先我選擇工業風soft設計並使用舊化鐵件，前方折疊設計是讓消費者方便放置提包，且可提供現場座位，增加互動機會、建立品牌印象，另外防火材質的強化也是必須且不可忽視的一點。

餐點設計上很單純，湯頭方面以柴魚湯頭當作主要基底，加上阿金媽自製的客家油蔥酥、蒜酥，這些提味的精隨讓料理更加畫龍點睛。用心精選的手工紅麵線更是有別於以往商家，每條麵線粗細不一，能吸收更多的湯汁，使得麵線在口中更加滑順！然而考慮到現在的外食族纖維質攝取普遍不足，因此阿金媽堅持在麵線中加入木耳、金針菇等，除了增加脆度與口感，更增加膳食纖維，以促進腸胃蠕動。而我們的招牌「滷大腸」，滷得香鹹透徹，使用溫體豬新鮮大腸而非冷凍大腸，再加上具有自然甜味的手工魚羹，就是一碗香味滿溢的「大腸金麵線」。喜歡吃辣的人，還可以加上自製的限量手工辣椒醬，辣椒是選自台中豐原舅舅的有機種植，和著獨門配方的調製，香氣滿點，非一般辣油或是豆瓣醬能比，絕對會是你的最愛。

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

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