外交部昨天宣佈在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，蓋亞那當地時間下午突然終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。同一時間，蓋亞那外交及國際事務部部長托德（Hugh Todd）發表聲明表示，大陸提供給蓋亞那的2萬劑陸製疫苗已獲批准，蓋亞那政府向陸方表示由衷感謝。

托德的聲明證實，昨天已經與大陸駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來會面，確認了大陸政府承諾的2萬劑疫苗已經獲得批准。

陳錫來指出，疫苗預期最快在3月出貨，蓋亞那是接受中國疫苗的38個國家之一。托德則代表蓋亞那政府表示衷心感謝，並指出疫苗將大大幫助蓋亞那對抗新冠病毒。

托德在聲明中強調，自1972年兩國建交以來，大陸對蓋亞那的發展做出許多顯著貢獻，具體例證包括提供醫療援助及基礎建設，此次的疫苗援助更進一步證實了蓋亞那與大陸堅實的外交關係。

托德（Hugh Todd）昨天受訪表示，「台灣辦公室」僅限於促進雙邊私人部門的貿易與投資，這並不代表雙方要開展外交關係。蓋亞那自始支持「一中政策」，並不承認台灣為獨立國家。

(中時 )