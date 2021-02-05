氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至7日各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜日溫差近15度，年長者及心血管疾病患者，得特別注意氣溫變化。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，8日西半部晴時多雲、日夜溫差大，北海岸、東半部偶有局部短暫雨；9日鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，東半部有局部短暫雨。

吳德榮提及，春節期間的天氣為10日的「對流性較強」的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨，影響時間約持續1整天；11日白天起降雨漸緩，中南部先好轉，北部、東半部仍有局部短暫雨；各地氣溫下降、北台濕涼；12日鋒面遠離，北部及東半部仍有局部短暫的機率，新竹以南則是晴朗穩定的天氣；北偏涼、中南部舒適。

吳德榮表示，13日、14日大台北轉多雲時晴，桃園以南晴朗穩定；東半部偶有局部短暫的機率；氣溫稍降，北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷。由於理論的限制，模式末期的模擬，仍會持續調整；而初四、五天氣，「不確定性」太大了，應耐心等待更新的資料。

(中時 )