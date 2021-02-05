LINE帳號「大掃除」！官方親授10 招實用整理術。（圖擷自line官網）

快過年了，家家戶戶忙著除舊佈新，將家裡徹底大掃除，但其實手機才更該大掃除，將不常用的帳號或圖片或少聯絡的朋友，好好整理一番。Line官網日前公布10個帳戶整理術，教大家斷捨離、清潔頁面，讓Line更好用。

1.整理好友名單

★重新命名更好找

此外，還保留著的好友，也可以予以重新命名(例如在名稱上加上「國中同學」)，更加一目瞭然，且對方不會知道被重新命名。

★在LINE「主頁」上就可以直接刪除好友

過年是個好時候來逛一下自己的好友名單。每個LINE帳號的好友人數為5000人，雖然不是大家都會加好加滿，若有很多無效名單，丟錯人的可能性也會增加。因此若很長時間沒有互動，甚至想不起來是誰，就可以考慮先刪除，之後需要還是可以再加。

Q不需先封鎖就能直接刪除嗎？

是的，之前有優化介面，減少步驟。現在在主頁中，在要刪除的好友名字上「長按」後點選刪除，即可刪除。

到LINE主頁，在要刪除的好友名字上「長按」後點選刪除，即可刪除。(圖擷line官網路

Q「刪除」跟「封鎖」不一樣？

刪除代表「彼此」之間斷開好友關係。刪除後彼此還是可以重加好友。

封鎖則是單向的，封鎖對方後，對方還是可以丟訊息，但自己不會收到。且必須解封鎖，才能再互加好友。

2.登出未使用的裝置

登出已未使用的裝置，像是像是電腦、iPad等等，可以降低帳號被盜的風險，有需要的話再重新登入就好了。

★登出已未使用的裝置

在手機上進入LINE設定(主頁右上角齒輪圖示) →我的帳號→登入中的裝置→登出

3.調整隱私設定

不想看到陌生人丟的訊息？或希望剛加的好友，丟的訊息都保證看得到？整理有幾個跟隱私程度相關的設定，可以根據自己目前的需求，再次檢視或調整。

到LINE設定中登出已未使用的裝置，可減少帳號被盜風險。（圖擷自LINE官網）

★阻擋訊息：開啟後，若「雙方不是好友」，就不會收到對方傳來的訊息。就不會有對方單向加你、然後丟騷擾訊息的情況。

★允許好友邀請：關閉後，在像是貼文串的公開貼文中，別人點開看你的個人檔案時，不會有加好友的按鍵。

★加入好友：關閉後，自己手機裝置通訊錄中的聯絡人，他們的LINE在「你可能認識的人」的地方，就不會浮現你的LINE。

★允許被加入好友：關閉後，別人就不能搜尋你的電話號碼加好友。當不希望對方因為知道你電話號碼就找到你LINE的話，就可以這樣做。

4.完成帳號健檢

簡單來說，就是定期確認自己的LINE帳號，都有完整設定好三個項目：電話號碼、電子郵件帳號、密碼。都有設定好的話，不但日常使用更安心，更換裝置時，也會更加流暢。延伸閱讀：3步驟完成LINE帳號健檢

5.刪除快取

刪除快取(Cookies)可空出手機裝置的空間，聊天記錄還會在(若有備份的話)。

6.啟用備份

★還沒啟用過LINE的備份嗎？這樣做就可以針對文字訊息備份。

★到LINE設定中點選「馬上進行備份」

★第一次備份的話，會引導您設定連動的iCloud或Google Drive，文字訊息就會存在這邊。

順便設定自動備份吧！

7.善用Keep

Keep的空間為1G，不會佔用到手機容量，存在裡面的內容會跟著LINE帳號(跟相簿、記事本一樣），超過50MB的檔案才會有保存期限。Keep在手機、電腦可以跨裝置使用，且很方便地可以在聊天室下方叫出來傳送，大家可以多加利用，趁過年把不再需要的儲存內容刪除，並建立資料夾來放置內容。

8.啟用聊天室分類

這個功能是2020年台灣用戶愛用新功能排行榜第一名喔！可以將訊息自動分類為好友（1對1）、群組、官方帳號，與社群，且每個分類中都還可以釘選聊天室，讓手機介面更充分運用，也更容易找到常用的聊天室。

在Keep中建立資料夾，存進去的內容更好找。（圖擷自line官網）

聊天室分類目前在手機版（雙平台）與電腦版都已經推出。在手機版中，要到LINE設定 > LINE Labs中啟用，才會出現哦！另外，在電腦版中，這個功能則是預設開啟，所以不用自己去打開，還可自訂分類。

延伸閱讀：2020 台灣用戶愛用新功能排行榜、隱藏版實驗功能「聊天室分類」、LINE電腦版6.5新增「聊天室分類」

9.設定快速回覆訊息（限Apple Watch)

共十組預設，可以改成自己喜歡的字，也可以調整順序，對於有使用Apple Watch版本LINE的人很方便，可以不用打開手機，快速回覆自己常用的訊息詞組。

10.裝飾個人檔案

除了更換大頭貼，現在還有更多好玩好看的選項。個人檔案在今年有大幅度的優化，優化介面改為滿版頁面，並新增各種裝飾個人檔案的元素，包括整組設計好可以直接套用的美美背景、文字、小工具，還可以放上自己的虛擬人像，或喜愛的LINE貼圖。

(中時新聞網)