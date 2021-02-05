沙加緬度國王控衛福克斯(De'Aaron Fox)對於NBA的明星賽決定感到不滿，「如果我直言不諱，我會說這個主意很蠢。如果我們例行賽就要戴口罩和做一堆防護，那明星賽有何意義？顯然是有錢最重要，那也沒辦法了。」聯盟今年3月第一個周末確定舉辦全明星賽，

NBA去年的明星賽於2月中旬如常舉行，那時聯盟還沒有因為新冠肺炎疫情停賽。今年美國人開始接種疫苗，加上開季時間較晚，聯盟本來沒安排卻突然改變想法，認為在3月7日可以把東西區對抗賽、灌籃大賽、三分球大賽、技術挑戰賽全部都辦完，時間可能會縮短在當日結束。

福克斯對此很不高興，但要不要進去明星賽也非他能決定的，「我不會想太多，看我有沒有被選上。你知道有罰款嗎？如果你被選上又沒受傷，拒打的話會遭受重罰，所以我一定會打的。我現在只是嘴巴說說，希望不會遭到罰款。」

這席話幾乎是暗示自己不想被選上，福克斯進入聯盟第4季，本季場均22.3分、6.6助攻，投籃命中率47%，似乎有希望首度入選明星賽。比賽地點在亞特蘭大州立農場體育場，球員將搭乘包機前往。

今年在耶誕節前的12月22日才開季，預計打72場，而且去年疫情爆發導致10月中旬才打完總冠軍賽，球員在季外的休息時間是史上最短。現在上下半季之間的休息時間也被剝奪，有的人肯定很不情願。

(中時新聞網)