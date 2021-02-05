劉啟祥美術紀念館大年初四下午2時30分頤樓前將舉辦「思祥起-故鄉的唸歌」草地音樂會。(本報資料照片)

過年遊台南，想找新去處嗎？隱藏在柳營的私房景點，兩位近代藝文大師劉啟祥及吳晉淮的故居：劉啟祥美術紀念館及吳晉淮音樂紀念館，除了建築饒富特色、展示藝文大師相關文物，春節期間都舉辦音樂會以饗遊客。

劉啟祥與吳晉淮分別是台南知名美術及流行音樂前輩，故居紀念館在柳營也有地緣關係。除了生平事蹟顯赫以外，兩座名人故居也相當有看頭，劉啟祥故居指標性建築「頤樓」是和洋混和式建築，十分唯美浪漫，而吳晉淮故居則是充滿精緻木刻的傳統閩式三合院落，典雅又不失品味，都是相當值得一看的歷史建築。

吳晉淮音樂紀念館除介紹吳晉淮音樂生平，亦展示吳晉淮的樂譜手稿、吉他及相關文物。每年也都會用音樂致敬台語流行音樂前輩大師吳晉淮，開館迎新春。

今年大年初一紀念館將齊聚多組街頭藝人熱鬧演出，包含多人熱鬧合奏薩克斯風的「堯堯樂團」，以及小小年紀，就憑著一把二胡演奏出道地台語歌曲的吳維民小弟弟；現場並發送造型折氣球增添喜氣。大年初二則由紀念館的好鄰居MONDAY樂團，展現在地團隊演唱的實力，演唱一首首經典台語流行歌曲，陪遊客悠閒度過春節時光。

劉啟祥美術紀念館展出劉啟祥重要經典作品及劉家百年風華，記錄劉啟祥大師生平成就，見證時代轉變與美術文化的傳承，呈現台灣第一代美術創作者的典範。館內指標建築頤樓是劉啟祥的故居，歐式風格的精美西洋樓建築逐漸在網路打開知名度，成為當紅散步勝地。

大年初四下午2時30分頤樓前將舉辦「思祥起-故鄉的唸歌」草地音樂會，將由在地歌手尤美雪、林家男，以熱情及精湛的歌聲帶來韻味雋永的懷念老歌。

台南市文化局提醒，因應防疫，參加劉啟祥「思祥起-故鄉的唸歌」草地音樂會、吳晉淮新春音樂慶活動，請民眾須於填寫實聯制資訊，並進行體溫量測後才能入場；活動期間亦請民眾全程戴口罩。

(中時 )