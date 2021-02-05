萬泰科(6190)因居家用網路線及電子線需求強勁，1月合併營收為5.56億元，月增20.09%、年增47.95%，為近10年來單月新高，在家用電源線、網路線、戶外線等新客戶訂單出貨放量下，萬泰科表示，今年公司業績可望創下歷年新高，法人預估，萬泰科今年營收可望較去年成長25%到30%，獲利成長幅度將高於營收。

萬泰科產品包括：網路布線產品、車用電子、消費性電子、醫療及家電，現有台灣廠、大陸東莞廠、越南廠及泰國四個廠區，其中台灣廠主要生產網通布線產品，包括：CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線，目前東莞廠主攻大陸內需市場。

去年上半年因第1季大陸廠區停工、第2季美國及東南亞各國封城封國，致使萬泰科業績表現平平，不過隨著第3季各國陸續解封，且居家辦公與線上教學帶動家用網路線，以及家用灌溉線等需求強勁，萬泰科業績自去年第3季回穩，今年1月更在家用網路線及航運貨櫃不足，東南亞客戶轉由當地供貨，單月合併營收達5.56億元，月增20.09%，年增47.95%，創下近10年單月新高。

展望今年，萬泰科表示，隨著Data Center、智慧建築的需求與5G市場應用，2021年高階網路線可望大幅成長，且萬泰集團東南亞布局已久，灌溉、太陽能的戶外用線及空調家電內外部用線陸續接獲客戶穩定訂單，預估今年灌溉線營收可達3億元，太陽能線營收約1億元，加上家電電源線及居家使用網路線、用於極端氣候或礦區等嚴苛環境的特殊用線等，均是今年業績成長新動能。

為因應家用電源線訂單需求，萬泰科將於泰國廠擴產電源線，預估擴產後月產能將由目前的200萬條提高至400萬條。

(時報資訊)