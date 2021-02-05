陸媒《環球時報》5日報導，4日晚間，中國國防部宣布在境內進行陸基中段反導攔截技術試驗，達到預期目的。國防部表示，這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。軍事專家分析認為，隨著中國反衛反導技術日趨成熟，心態越來越開放自信。值得注意的是，與此前相比，此次官方在試驗當天就第一時間主動對外發布，充分展示出解放軍的開放透明，避免了外界的過度反應和猜測性解讀，並藉此進行渲染「中國威脅論」。

《環球時報》報導指出，這是中國軍方第5次對外公開宣布中國進行陸基反導技術試驗，此前4次分別發生在2010年1月11日，2013年1月27日，2014年7月23日以及2018年2月6日。從發布內容而言，消息很簡短，用詞相同，可以看出這是按照預定規畫日程進行的試驗，是正常和例行性的；但同時，其中釋放的資訊含量依舊巨大。軍事專家宋忠平4日晚間稱，這表示出中國陸基反導攔截技術越來越成熟，已具有實際攔截能力和戰鬥力。

報導指出，巧合的是，4日當天，美麥凱恩號導彈驅逐艦穿航台灣海峽並高調炒作，蓄意製造緊張因素、干擾地區和平穩定。而在美國當地時間2月4日下午3時（北京時間5日凌晨左右）美國總統拜登在美國國務院發表首次重要講話，為執政期內的外交政策願景定下基調，指出「中國是嚴重挑戰」。在以往，這些時間上的巧合都會被部分外媒用來對中國正常開展的軍事訓練汙名化，進行關聯性解讀，並炒作「中國的矛頭指向美方」。

報導稱，也因此，中國國防部主動公布該消息也是在對可能發生的「不實報導」進行「攔截」。

《環時》報導，宋忠平認為，此次試驗的確與上述新聞事件沒有關聯性，也不存在針對性，「要強調的是，陸基中段反導攔截技術試驗是防禦性的，既然是防禦性的，就不具備威脅性，也不會針對協力廠商。」

目前世界上只有中國、美國和日本進行過類似中段反導攔截試驗。

宋忠平表示，中段反導攔截技術試驗針對的是中遠端乃至洲際彈道導彈，此次試驗是中國為了打造自己的國家導彈防禦系統而進行的例行試驗，也是中段反導體系日趨成熟的一次體現。「每一次試驗技術都會有新的進步，表明中國反導武器的性能在不斷的優化，不斷的提升。」

另一方面，宋忠平認為，美國在2019年8月悍然退出了《中導條約》，並揚言在中國周邊部署中程乃至中遠端的彈道導彈，對中國國家安全構成威脅，因此，中國進行中段反導攔截試驗也是為了應對外部不安全因素。同時宣告，中國打造國家導彈防禦體系和戰區導彈防禦體系，是要確保能夠有效地攔截來自於包括美國在內的他國遠端及洲際彈道導彈，中國有這樣的能力來維護國家安全。

(中時 )