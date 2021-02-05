在永慶房屋服務10年的吳宜昇，自小看著經營小本生意的爸媽，為了存錢、給兒女最好的生活，犧牲生活品質、以每天的高工時，犧牲休假，才換來一家人的穩定生活。吳宜昇自小便暗自許下承諾，未來一定要靠自己的力量，讓父母早日退休！退伍後，吳宜昇放棄承接家業的機會，加入永慶房屋、挑戰高薪。

「彈性工作八小時」讓工作、生活正向循環

誰說高薪一定要用生活來換，「彈性工作8小時」讓工作與生活平衡，永慶房屋為了拉高經紀人生活品質，自2015年推出「彈性工作八小時」，讓經紀人的工時正常化，有更多的時間能與家人相處，改去學習或投注於自己感興趣的事物上，生活更平衡！

現在的吳宜昇不只天天早早下班，跟朋友相約看電影，或陪家人購物。他開心地說：「『彈性工作八小時』讓我可以選擇9點、10點或下午1點等三種上班時段，不必困在工作與生活二選一裡，不只有更多時間與家人相處，對工作也更有熱情！現在每天早晨醒來，我都充滿服務客戶的動力。」

2020年創事業高峰 團隊合作拼出430萬年薪

工時降低，代表的是工作效率的提升！吳宜昇在2020年新冠肺炎疫情衝擊各行業時，靠著互相支援的團隊合作模式業績逆勢提升五成，更曾創下月收入最高43萬及年薪430萬的好成績，讓家人都為他大聲喝采。

吳宜昇分享：「團隊就是我最強的力量，有時工作遇到瓶頸，夥伴們會主動給予幫忙，大家一起完成客戶的請託，溫暖工作氛圍也讓我感到永慶是我的另一個家。」

吳宜昇不斷繳出亮眼成績單，2020年業績逆勢提升五成，曾創下單月收入43萬紀錄！(圖/永慶房屋提供)

「無人情壓力」業務 師徒制快速上手

為了早日實現讓爸媽提早退休的目標，並也為自己在台北買房，吳宜昇最初選定擁有高額獎金的業務作為涯職目標，且在大學畢業前就逐一研究，從保險、汽車、銀行、到房仲業，了解工作項目和薪獎福利，比較後才鎖定不需要人情強迫推銷、教育訓練紮實的房仲業，加上當兵時受到永慶房屋「保障前六個月每月五萬元」(現為前九個月每月五萬元)的廣告吸引，因此選擇永慶房屋作為嘗試業務工作的第一步。

「上網查找後，我才知道永慶房屋對業務新人的保障不僅領先同業，還強調團隊共好協作模式，沒經驗的新人不需獨力奮戰，且透過師徒制一對一指導的幫助，經紀人也能獲得最完整的專業知識學習，快速上手工作。」吳宜昇透漏。

自律要求、團隊應援 入行10年月月成交率100%

因為永慶房屋提供的紮實後援，吳宜昇在入行第一周就立下「每個月要賣一間房」的目標。在師父吳顯文的幫助下，吳宜昇第二周就成交第一個案件，更順利拿下新人王冠軍！也讓吳宜昇更加確信永慶事業平台可以助他快速圓夢。十年來吳宜昇不只持續實現「月月成交」的目標，在永慶的第二年起，吳宜昇開始每年安排3至4次的家庭海外旅遊，每年還規畫屬於自己的「一個人的旅行」。目前吳宜昇與家人已經到過日本韓國、越南、上海…等地。他笑說：「沒想到一個小小的堅持，竟成為我這10年來月月成交的關鍵，很感謝過程中給我幫助的所有夥伴，讓我能夠與家人共享美好時光。」

吳宜昇(圖後右二)安排3-4次的海外旅遊，與家人一起探索異國城市的樣貌。(圖/永慶房屋提供)

「誠實」是打動人心關鍵 五子登科就在眼前

「每位客戶都是我的家人，也因為是家人所以只給最好的！絕不欺瞞。」秉持「先誠實、再成交」精神的吳宜昇，近兩年還搭配《實價登錄3.0》服務提供全面透明房價資訊，保障客戶權益，避免因資訊落差而買貴或賣便宜。

現在是家中重要支柱的吳宜昇，一步步達成人生夢想，三年前已在台北置產、買車，也讓家中長輩放下生活重擔；未來他期盼能夠找到心靈契合的另一半，早日完成人生大事。

在永慶服務10年、事業有成的吳宜昇(圖左一)，十分珍惜與家人相處的每一刻。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)