藝人雞排妹（鄭家純）日前控訴翁立友在尾牙場上性騷擾，她3日出面開記者會，不過，桌上卻擺了2個飛機杯，令不少網友質疑背後用意，卻也意外爆出飛機杯竟然是大陸製造，就有臉書粉專製作成語梗圖「杯從中來」大酸，鄉民一致認為陸製並沒有錯，錯就在於「雙重標準」。

雞排妹日前在臉書發文透露，自己在尾牙場上遭性騷擾，並直接點名就是金曲歌王翁立友，引發民眾熱烈討論。她3日開記者會親上火線說明，但桌上卻擺了2個自創品牌「純色-飛機杯」，更有人踢爆有著台派女神封號的雞排妹，飛機杯竟是大陸製造。

臉書粉專《打臉覺青》製作成語梗圖大酸雞排妹。（圖／翻攝自臉書粉專）

對此，臉書粉專《打臉覺青》昨（4）日晚間製作一張成語梗圖大酸雞排妹，原本的成語「悲從中來」被改成「杯從中來」，並註解表示，指稱有人自稱愛台灣，但賣的產品卻都是來自大陸，讓人感覺愛台灣都是在唬爛而已。

不少網友看到「杯從中來」都笑了，大讚這句成語真是近來教學最成功的，「雞排妹真的很懂行銷，連記者會都行」、「這句讓我笑到流目屎」、「還有一句成語也很適合，叫做杯天憫人」。

另外，PTT上也有不少鄉民議論認為，挺中、親中，或是產品是大陸製都沒有錯，錯就在於雙重標準，且雞排妹的產品並不便宜。

(中時新聞網)