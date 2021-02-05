食安處此次稽查224件，在一般零售賣場查到１其中查到1件竹笙產品重金屬鎘超標。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

另1件藜麥毛豆產品檢出大腸桿菌群超標，食安處強調已立即要求業者將同一批號產品下架。（台中市食安處提供／馮惠宜台中傳真）

竹笙、巴西磨菇、藜麥毛豆…這些都是坊間籲為具食補、提升免疫力的食材，甚至有超級食物美名，唯台中市食品藥物安全處5日公布春節應景食材及食品抽驗結果，稽查224件，其中查到1件竹笙產品重金屬鎘超標；另1件巴西蘑菇產品重金屬鎘超標、1件藜麥毛豆產品檢出大腸桿菌群超標；食安處除要求業者立即下架，也將將業者納入加強查核對象，為民眾食安把關。

台中市食安處指出，此次年節專案針對各類年節網購食品製造業者共計12家、年貨大街及應景食品販售業者計21家、及年菜餐廳業者10家，稽查設備與人員衛生、食材標示、食品業者登錄、定型化契約等項目，全數符合規定；另抽驗蔬果類產品、蜜餞食品、生鮮禽畜肉及其加工品、水產及其加工品、米麵乾濕製品、冷凍調理食品、糖果飲料類產品及複合式餐食等食品共224件。

食安處表示，檢驗項目依據食品種類不同，計有檢驗防腐劑、亞硝酸鹽、漂白劑、甜味劑、保色劑、動物用藥、重金屬、微生物等項目，結果3件不合格，其中竹笙檢出「鎘」5mg／kg超標(標準：2mg／kg) ，已移請源頭所轄機關台北市政府衛生局查辦，巴西蘑菇也檢出「鎘」10mg／kg超標(標準：2mg／kg) ，由於該販售業者無法提具產品來源者，已依食安法第47條裁處販售業者3萬元罰鍰，另藜麥毛豆檢出大腸桿菌群43MPN／g超標(標準：10MPN／g)，目前複驗中，若複驗結果不合格將依違反食安法第17條裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處長傅瓊慧提指出，鎘為一種重金屬，長期累積可能對人體腎臟、骨骼等造成影響；另大腸桿菌群等衛生指標菌若超標，代表製作過程環境及人員衛生狀況不佳，或食品容器具等工具可能遭受汙染，呼籲民眾選購年節食品時多看、多比較，選擇信譽良好商家，或選購包裝完整並具有清楚標示的產品。

(中時 )