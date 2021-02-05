被動元件通路商日電貿（3090）在鋁電、MLCC以及鉭質電容代理業務暢旺之下，1月營收呈現爆炸性成長，不僅重返雙位數營收，更以10.9億元創下歷史次高紀錄，月增率56.1％、年增率50.69％，營收月增率暫居被動元件類股之冠。

日電貿為國內第一大被動元件通路商，旗下代理線齊全，為日商佳美工的代理商（鋁電），同時也是三星電機的代理商（MLCC），由於鋁電需求強勁，日系鋁電廠今年上半年訂單已經排滿，MLCC供給也相當緊繃，加上鉭質電容已經進入漲價循環，日電貿是美商基美（KEMET）的代理商之一，各類產品需求強勁，加上緊俏的MLCC規格現貨價處於上漲狀態，年前提前備貨需求，激勵日電貿1月營收繳出亮麗成績單。

據日電貿統計，公司1月營收重返雙位數，達10.9億元，創下單月營收次高紀錄，營收數字僅次於2018年8月的11.45億元，月增率56.1％、年增50.69％。

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