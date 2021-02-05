FPGA大廠賽靈思（Xilinx）宣佈為富士通（Fujitsu Limited）O-RAN 5G無線電單元（O-RUs）提供領先的UltraScale+技術。採用賽靈思技術的富士通O-RU將部署於美國第一個符合O-RAN標準的新建（Greenfield）5G網路中。富士通也正評估將賽靈思的RFSoC技術用於未來其他基地台的部署，以進一步降低成本和功耗。

富士通O-RU非常適合用於5G O-RAN網路廣泛的頻譜和多頻段應用，它所使用的賽靈思UltraScale+元件可在成本經濟效益、因應5G O-RAN網路發展所需的可適應性和可擴展性之間達成最佳的平衡。此外，賽靈思將持續與其他O-RAN生態系合作夥伴協力，以確保繼續為世界一流的5G網路所需的軟硬體進行驗證。

賽靈思執行副總裁暨有線與無線事業部總經理Liam Madden表示，我們很榮幸能運用賽靈思引領業界的UltraScale+解決方案，與富士通攜手開發其多個世代的5G無線電單元，並且部署在重要的新建5G網路中。隨著5G的市場需求不斷演進，富士通也了解到透過整合賽靈思靈活應變的RFSoC來解決下一代無線電部署標準演變的重要性。

富士通資深副總裁暨行動系統事業部負責人Masaki Taniguchi表示，富士通的設計團隊與賽靈思在O-RAN無線電單元上緊密合作，致力於實現更強的靈活性、節省更多成本，並同時為5G網路提供更好的創新與新功能。賽靈思UltraScale+解決方案組合與富士通領先的無線電平台，將共同為實現5G部署的關鍵O-RAN優勢奠定堅實的基礎他們也期待與賽靈思持續合作，將其RFSoC系列整合在我們的下一代解決方案中。

(工商 )