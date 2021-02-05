「雞排妹」鄭家純遭性騷風波越鬧越大，昨（4日）更加碼爆料曾國城在錄完《全民星攻略》後，擁抱時猛力撞擊她的胸部，引發外界嘩然，對此從《我愛棒棒堂》出道的鮪魚（吳俊諺）在臉書發文力挺曾國城，並強調對於雞排妹的指控「真的忍不下去」。

談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

鮪魚凌晨難掩怒火在臉書PO文力挺曾國城，表示曾國城是位令人敬重且喜愛的專業藝能人，也是讓人仰慕的老大哥，雖然兩人私下不常聯繫，但每當工作場合遇見，曾國城都會給他一個大大的擁抱，並熱情問候近況，對象當然不僅只於他，而是對於所有男女老幼，都是抱持一樣熱情對待的態度，對於曾國城被雞排妹指控性騷，他強調曾國城在錄影前後都是真心在交朋友，更喊話雞排妹不要硬扣「#類似性騷擾意象的詞彙」在他身上。

此外，鮪魚強調職場或環境都不允許性騷擾，接著爆粗口：「如果你不喜歡，你可以他X的拒絕啊！又或是用不冒犯的方式避開」，直言雞排妹那麼睿智，不可能連這一點都不懂，不禁質疑她是否另有意圖？又或者是為了賣「生活用品」連別人尊嚴都可以放在地上踐踏？最後撂下狠話：「心美看這世界什麼都美，心惡看什麼都垃圾」。

對於被雞排妹指控壓胸性騷，曾國城高EQ回應：「我們不在現場，不能對這件事情下評論，結果竟然出了這個，我很抱歉，肚子比她胸部稍微大一點，她如果對我表達友誼的方式不太習慣可以明說，不需要這樣」，對此，雞排妹透過經紀人回應：「城哥的道歉我收到了！希望翁立友向前輩多多學習」。

(中時新聞網)