新冠疫情升溫，農曆新年在家防疫追劇成新型態。佳世達(2352)旗下BenQ ScreenBar強調螢幕智能掛燈能自動偵測環境光並補充照明，歷時2年研發出獨家不對稱光學技術，以及專利夾具的設計，讓光線僅照射在螢幕前方的桌面環境，大幅地減少因為螢幕光線反射可能造成的眼部不適。BenQ表示：「不對稱光學設計的複雜性高，可幫助使用者降低雙眼疲倦感，更因此讓BenQ率先開創螢幕掛燈的新品類，創造獨特差異化。」。

市場研究機構創市際 (InsightXplorer) 的調查結果顯示，台灣民眾的家用網路時間在疫情影響下，平均增加2小時，並以「遠距辦公」與「線上觀看影片」使用時間最長。BenQ指出，今年農曆年為了安心防疫，民眾待在家追劇看電影的時間可能更長，更要小心長時間緊盯螢幕容易造成眼睛酸澀，嚴重時甚至會引起視力模糊、頭痛等症狀。

眼科醫師陳瑩山著作一書《3C眼有救了：眼科權威陳瑩山的護眼處方》中提及：「螢幕和環境背景的光線差異，造成眼睛須經常調適兩種光線時，便容易引起視覺疲勞。」所以適時補充照明光線，減少螢幕與環境光的對比，便可提升居家照明舒適度，有效舒緩數位視覺疲勞（Digital Eyestrain）。

2015年BenQ開始跨足智慧家居產品市場，為了提升大眾對於燈具使用的體驗與護眼的重視，結合科技與照明滿足不同環境的光線需求，成為最懂你的照明專家。

(時報資訊)