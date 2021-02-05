在2020年10月與11月，日本家庭支出好不容易都出現增加1.1%好消息後，沒想到12月卻反轉減少0.6%，且為三個月首次下滑。這表示，在日本社會疫情不見消褪下，加上政府當時也正考慮元月是否進入緊急狀態之前，日本民眾心中充滿著不安，也直接反應在驟減的消費能力上。

沒想到，日本政府果真在元月八日宣布包括東京，大阪等諸多一線大城市要進入緊急狀態。目前經過這一個月左右，因為頭已經洗下去了，日本政府決定此緊急狀態，再延長一個月至三月七日。

5日最新日本家戶支出數據，12月年減0.6％，雖略高於市場預期年減2.4％，但卻是從2020年10月以來，三個月首次出現年減現象。

不過，若按單月份相比較，因為2020年底適逢日本新年長假旺季，12月家庭支出卻月增0.9％。事實上，疫情詭譎多變下，紛傳臨時取消原定旅遊計畫，也讓相關從業者感到很困擾。

日本經濟官員表示，疫情大大打擊下，日本2020年全年家計支出也下滑6.5％。

2020年疫情元年中，日本政府力推居家遠距工作，並呼籲民眾避免不必要外出，以及消費稅增至10%影響下，2020年日本家庭支出大都是年減現象，2020年5月甚至還暴降16.2%。

上周日本另個經濟數據顯示，日本12月工業生產也是減少的，因為工廠運作在疫情無情摧殘下，體質已變得很孱弱。市場甚至認為，推進日本景氣復甦的這顆引擎，已停滯並熄火了。

(時報資訊)