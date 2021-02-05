樂觀情緒增，周四歐美原油期貨連4漲；石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，於本周召開的部長級會議表示，原油產量政策將維持不變，並預期今年全球原油市場，都將處於供應短缺的狀態；分析師指出，OPEC與OPEC+的減產政策將使全球庫存緊縮，因此儘管目前疫情仍嚴峻，但隨著疫苗進程的改善，需求面將有望獲得提升。

此外，美國勞工部數據顯示，上周首次申請失業金的人數有所下降，來到77.9萬人次，優於原先預期的83萬人，也顯反映出企業裁員人數在1月初以後已有逐漸放緩的趨勢，激勵歐美油價本周連4漲；其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.54美元，報每桶56.23美元；3月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.70美元；3月RBOB汽油跌0.01美元，報每加侖1.64美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.38美元，報每桶58.84美元。(商品行情網)

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