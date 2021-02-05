銀行股表現優異，歐股收在連四漲；投資人寄望全球經濟快速復甦，另聯合利華(Unilever)令人失望的財測目標，傷害英國藍籌指數。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.27點或+0.56%，為409.54點。銀行股上漲2.63%。

英國FTSE指數持平，小跌0.06%，為第二個交易日表現低於歐洲夥伴股市；消費品製造商聯合利華跌6.2%，該公司銷售目標令投資人失望。

荷蘭殼牌石油(Shell)和英國BP表現不佳。殼牌去年獲利大減71%，獲利也來到近20年來低點。

銀行股和英鎊揚升，貨幣市場押注英國央行推出負利率的時間在明年二月後。央行表示，各家銀行需要至少六個月時間來準備負利率，市場解讀為對負利率推出時間的暗示。

IG市場分析師Mahony指出，英國央行短時間內不可能調降利率，六個月調整時間也表示，央行也考慮到在那個時間點時，英國經濟將已經很好地進入復甦。意指屆時也無須推出負利率。

義大利股市再漲1.7%，來到近一個月高點。延續前一日周三稍晚新聞，前歐洲央行行長Draghi同意接受籌組新內閣任務。

化學大廠拜耳(Bayer)上漲5.3%，推進德國DAX指數來到近一個月高點。拜耳以20億美元，敲定美國除草劑致癌法律訴訟的和解協議。

德國執政聯盟周三也同意一新的新冠傳染病支援計畫。

羅氏(Roche)大漲2.15%。受惠於新冠肺炎檢測需求，該瑞士藥廠上調今年銷售和獲利目標

(時報資訊)