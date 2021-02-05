蓋亞那因中共施壓終止我設處協定，總統府發言人張惇涵今天表示，對於蓋亞那政府的片面決定，我國深感遺憾。對於中國再次的外交打壓行為，我國政府也表達最強烈的抗議與譴責。

蓋亞那共和國政府在雙方同意對外發布設處協定後，因中國施壓而宣布終止協定，張惇涵表示，中國這種蠻橫行為不僅無助於兩岸關係，也無助於中國的國際形象，並讓國際社會再次認清中共政權的本質，更讓中國領導人日前的「反對恃強凌弱」說法，形同國際笑話。

他說，中華民國台灣是主權獨立的國家，也是國際社會的良善力量。中國的打壓不可能讓台灣有任何退縮，我國會持續爭取國際社會的支持，並持續與理念相近國家在多元領域深化合作夥伴關係，台灣不會孤單，台灣也不會被孤立，台灣會更堅定決心，繼續走向世界。

張惇涵也轉達，蔡英文總統感謝全體外交人員的努力付出，並期勉全體外交人員，持續為台灣的國際參與繼續努力，維護國家尊嚴與利益，並讓世界看見台灣人民貢獻國際社會的熱情與能量。

(中時 )