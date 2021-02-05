中國國防部網站4日晚發布消息，2021年2月4日，中國在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

陸媒《環球時報》報導，此次並不是中國軍方第一次宣布成功進行陸基中段反導試驗。在此之前，中國軍方曾在2010、2014、2018公布過三次成功進行陸基中段反導試驗。不過與此前幾次不同，這次沒有提及是在哪個階段進行攔截。

《環時》報導，據介紹，反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統在陸地、海上和天空發射。要了解什麼是陸基中段反導，首先要搞清楚彈道飛彈飛行的三個階段。第一個階段是初段，或者叫上升段，從飛彈點火升空算起到末級發動機停機為止。第二個階段是中段，從末級發動機關機開始，到飛彈再入大氣層為止。第三個階段為末段，也叫再入段，也就是再入大氣層到落地這個飛行階段。

《環球時報》報導，中國軍事專家宋忠平4日晚指出，中段攔截是彈道飛彈攔截非常關鍵的一項技術，也就是在彈道飛彈飛行中段實施，在這個階段攔截時間相對來說比較長，但它彈道高度比較高，所以攔截起來難度比較大。中國再次成功實施陸基中段攔截試驗說明中國已經掌握了中段反導攔截相關技術，攔截成功率、可靠性都有了比較大的提升，對於中國打造完整可靠的反導體系具有十分重要的現實意義。

專家表示，中段反導通常是針對中遠端和洲際彈道飛彈而言的。通稿中提到「在中國境內、不針對任何國家」說明中段反導技術是為保障國家戰略安全而打造的國家飛彈防禦體系裡面的重要一環，同時這個體系與中國防禦性的軍事戰略一致，不針對其他國家。

(中時 )