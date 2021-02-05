中山分局中山一派出所員警涉嫌包庇色情業者。（圖取自台北市警官網）

檢調偵辦北市中山警分局官警包庇色情案，昨(4日)展開第8波偵查行動，台北地檢署檢察官林錦鴻指揮調查局北機站、中山警分局兵分2路搜索，並約談「嘉儷寶」酒店集團旗下酒店店長呂振世及員警張寧等2人到案，追查員警收受賄賂包庇媒介性交易等不法情事，移送北檢複訊後，凌晨向法院聲請羈押禁見。

檢調懷疑，「嘉儷寶」酒店集團的業者呂振世涉等多人嫌自2011年5月起到2018年4月，按月向中山分局中山一派出所第9警勤區的歷任管區張寧等多人行賄13萬元，逢三節則加碼為16萬元，以換取獲包庇而不被取締違法經營有女陪侍的酒吧業暨視聽歌唱業、甚或媒介性交易以營利等不法情事。

據了解，呂振世透過一名邱姓男子擔任白手套，由邱信瑋負責行賄張寧。另外，邱男行賄對象還有大直派出所副所長涂維廉，中山二派出所員警陳彥安，上月均被檢方收押，全案目前羈押13人。

檢調偵辦中山警分局中山一派出所官警集體包庇色情案，源於2017年間，檢方指揮移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇，媒介東南亞、中國女子來台賣淫後，經深入追查後，陸續搜索約談，追出員警集體貪汙案。

(中時新聞網)