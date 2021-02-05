美國散戶大軍針對GameStop(代碼GME)等個股發動軋空攻勢，曾一度被視為是「韭菜」反割「鐮刀」戲碼，但越來越多證據顯示事實上是與做空機構相左的其他大戶、機構跟著進場炒作，最後荷包滿盈的仍是肥貓們。據路透報導，耳機製造商高斯(Koss)創辦人家族和公司高層趁股價高點出售套現，獲利約4500萬美元(約12.7億台幣)。

高斯在1月22日收盤價還只有3.34美元，但是成為繼GME、連鎖電影院AMC後成為散戶大軍下個軋空戰標的，上周四(1月28日)盤中飆漲至126美元，接著如同GME，連日遭殺，本周四(4日)收黑26.53%，剩18.8美元，5個交易日內跌幅達85.08%。

根據該公司向SEC(美國證券交易委員會)所提報的資料顯示，執行長麥可高斯(Michael Koss)透過出售持股套現1290萬美元；銷售副總裁、也是麥可的兄弟約翰(John)套現1664萬美元；麥可的兒子、行銷與產品副總裁小麥可也套現366萬美元；包括財務長和幾名董事在內其他高管也套現1190萬美元。高斯拒絕置評。

高斯電子成立於1958年，發明首款高傳真立體聲耳機，目前仍繼續設計和製造耳機與其他音訊配件，但是公司巔峰期是1970年代後半到1980年代前半，在訊號由類比轉向數位後就開始衰退，1984年還曾申請破產保護，隔年勉強撐過才撤回申請。至今公司股份仍有約74%由創辦人高斯家族掌握。

(中時新聞網)