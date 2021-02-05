即將面臨罷免案投票的高市議員黃捷，先前在其罷免案答辯書中敘述，自己上任以來未獲任何政黨奧援，但有網友擬出一份幫忙黃捷的綠陣營政治人物名單，從總統蔡英文、綠營地方議員到前時代力量的同志都入列。鄉民譏諷，「全綠營都在救黃捷耶」、「就是怕會輸，心虛才烙（撂）這麼多人嘛，不然怕小」。

黃捷罷免案明（6日）投票，她之前發表的答辯書稱，上任2年多來面對2任市長的更迭，以及在議會沒有黨派奧援下，能做的不多，但是她仍盡力完成所有工作。

時代力量黨主席陳椒華日昨已對此回應，看到這句話，她認為黃捷可能在退黨之後，就忘記當初她在競選時，時代力量給她的援助。國民黨副祕書長李彥秀也指，黃捷想的大抵就是既想要政黨支援，又想要塑造自己形單影隻，孤身奮戰，遭受迫害的形象，但黃捷明明有民進黨強力的支持，卻仍可以哭訴自己沒有政黨奧援，不但民進黨的支持者，聽了恐怕不是滋味，更是給了提名黃捷的時代力量一記火辣的巴掌。

網友Gavatzky則在批踢踢更列出曾經幫忙黃捷的綠營政治人物，譏諷「老實說就算這次黃捷贏了，也沒什麼好炫耀的，黃捷從一開始還笑罷捷團體鳳字不會寫，弄到最後變成民進黨以全黨之力，從台北到高雄搬一堆人馬、掛一堆看板，上有總統下有立委，保你一個小議員，罷捷團體上上下下也不過幾個小咖而已，能搞到需要民進黨動員一堆大咖立委議員，甚至連總統都直接下令了，我真的覺得罷捷團體很不容易了」。底下網友更表示，「就是怕會輸，心虛才烙這麼多人嘛，不然怕小」、「全綠營都在救黃捷耶，今天是罷免之夜，綠營會大拚場嗎」。

以下是該網友列出幫忙黃捷的政治人物名單：

蔡英文 中華民國總統丶民進黨主席

余天 新北立委

林昶佐 北市立委

陳柏惟 台中立委

許智傑 綠委

趙天麟 綠委

張之豪 基隆議員

張漢忠 高雄市議員

林智鴻 高雄市議員

邱俊憲 高雄市議員

高閔琳 高雄市議員

陳致中 高雄市議員

康裕成 高雄市議員

陳慧文 高雄市議員

李喬如 高雄市議員

韓賜村 高雄市議員

郭建盟 高雄市議員

林宛蓉 高雄市議員

何權峰 高雄市議員

李雅慧 高雄市議員

黃文志 高雄市議員

吳怡農 民進黨台北市黨部主委

楊秋興 前高雄縣長

吳崢 前時代力量黨員

除此之外，還有綠委管碧玲、范雲都有出聲反對罷捷。而在今日的掃街遊行中，綠委劉世芳、北市議員黃郁芬、新北市議員戴瑋姍、台灣基進桃園黨部執行長藍士博也都現身幫忙。

(中時新聞網)