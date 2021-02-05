《偶像夢幻祭2》倒計時1天

由柚子科技發行Happy Elements 株式会社出品的偶像 Live手遊《偶像夢幻祭2》今(5)日正式於雙平台正式上線，並釋出遊戲亮點解析及開服活動介紹。事前登錄已突破30萬，獎勵已全部解鎖，先前參與製作人至少可得21連抽鑽石獎勵及三星原創卡片，而多項精彩的開服活動也緊接者火熱開啟，如累計登錄7天即可領取自選4星卡且每日追加一首新歌，追加歌曲當日掉落UP！感興趣的玩家不妨參閱以下遊戲內容。

優質製作人 帶你進入偶像之旅

《偶像夢幻祭2》是基於偶像夢幻祭IP世界觀下的一款全方位沉浸式偶像養成音樂手遊，在這裡夢之咲全員以合唱廣場為起點重新出發。你將扮演一位製作人，與49位風格各異的美少年開啟一段別具一格的偶像之旅，製作人們熟悉的Trickstar、天上世界的交響樂fine、誘惑心靈的永恆樂園Eden、暗夜的狂獵UNDEAD，還有為大家帶來新驚喜的ALKALOID、Crazy：B，為你全方位的展現不同的偶像魅力。

而核心玩法是以超真實3D角色的演唱會場景為背景，體驗節奏音樂遊戲，四種難度供你選擇，不論是手殘黨還是音遊高手，都能找到你的Stage！ 與此同時，還能享受豪華的3D MV表現和個性十足的偶像們帶來的演唱會！

偶像們正式從校園走向社會，面對著成長和蛻變帶來的疼痛和歡笑。日本知名輕小說家日日日主筆，百萬字的豐富劇本，展現笑中帶淚的夢想禮記！

《偶像夢幻祭2》這裡有你所嚮往的關於偶像們的一切！

歡慶遊戲上市 多樣活動即日開跑

Happy Elements 株式会社為紀念《偶像夢幻祭2》也有一系列活動獎勵放送給各位支援已久的製作人們！

●事前預約獎勵

《偶像夢幻祭2》事前登錄已突破30萬+，獎勵已全部解鎖，足足可得至少21連抽的鑽石獎勵，還有三星原創卡片！

●新手福利

2月5日起，新手簽到福利正式開啟。 每日登錄可領取不同獎勵，累計登錄7天可領取自選4星卡，14日登錄累計簽到可以領取豐厚福利。

●演唱會

2月6日起每日追加一首新歌，追加歌曲當日掉落UP！ 歡迎各位製作人的到來！

事前預約30萬人達成，領取超優惠獎勵

充滿愛與音樂的偶像之旅已經正式開啟，當成為金牌製作人，你將與49位偶像開啟怎樣的故事？ 這一次，你將見證他們成長、蛻變、迸發光彩的那個瞬間。

(科技)